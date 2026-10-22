Mantienen plantón en la Secundaria General “Cancún” en Paraíso Maya; exigen destitución del director

Madres de familia que mantienen un plantón en la Escuela Secundaria General “Cancún” advirtieron que continuarán con las protestas hasta que las autoridades educativas formalicen el cambio del director y la subdirectora, luego de que el compromiso de presentar al nuevo responsable del plantel no se cumpliera este jueves.

Marisol Segovia y Ana María señalaron que representantes de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), identificados como Perla Corona y Lorenzo Oliva, acudieron el miércoles y prometieron que este jueves a las 10:00 horas presentarían al nuevo director; sin embargo, hasta el momento de la entrevista no habían acudido.

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“Entonces nosotros queremos una solución o nos mintieron”, reclamó una de las inconformes, quien adelantó que esperarían la salida de los estudiantes para realizar un nuevo cierre simbólico de las rejas de la escuela. Ellas y otras madres que pidieron el anonimato, las madres también denunciaron presuntas irregularidades en el manejo de las cuotas voluntarias, la venta de uniformes y el cobro de documentos escolares. Una de ellas aseguró que un padre de familia habría pagado 130 pesos por una carta de buena conducta, sin recibir comprobante.

“Todo eso es negocio del director Jorge Ernesto, es negocio de él”, afirmó, al cuestionar quién administra las aportaciones de los padres, pues, según dijo, no tienen conocimiento de la existencia de un comité que se encargue de esos recursos. Las inconformes insistieron en que no quieren que el director ni la subdirectora permanezcan en sus cargos y exigieron que las autoridades educativas aclaren las acusaciones y atiendan sus demandas.

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Por su parte, Lucely, madre de Jennifer, la menor que denunció haber sido agredida, informó que acudió con su hija a la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes, donde ya comenzó la investigación correspondiente. Explicó que las autoridades ministeriales le informaron que están citando individualmente a los padres de los estudiantes señalados, aunque todavía no existe una resolución sobre las medidas que se aplicarán contra ellos. La madre aseguró que dará un voto de confianza a la Fiscalía para que el caso avance conforme a la ley.

Además, denunció que ha recibido amenazas y publicaciones anónimas en redes sociales en las que, según su testimonio, se le atribuyen actividades ilícitas. Afirmó que cuenta con pruebas y que buscará que intervenga la Policía Cibernética para investigar el origen de esos mensajes y limpiar su nombre. “Me dijeron que me metí con las personas equivocadas, pues ni modo, yo solo estoy defendiendo los derechos de mi hija agredida”, expresó.