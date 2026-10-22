Atropellan a dos mujeres en el cruce peatonal de la avenida López Portillo de Cancún

Dos mujeres fueron atropelladas la mañana de este jueves, cuando atravesaban la avenida José López Portillo en un cruce peatonal, en donde fueron arrolladas por una camioneta, a la altura de la colonia Santa Cecilia.

El accidente se registró alrededor de las 7:40 horas, cuando el chofer de una camioneta, tipo Pick Up, de nombre Manuel "N", de 44 años, no respetó el cruce peatonal y golpeó con su parte frontal a las dos mujeres, quienes cayeron a la cinta asfáltica con múltiples lesiones.

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Una de las lesionadas, Jovita "N", de 59 años, fue trasladada a un hospital particular y la otra afectada, Cecilia, de 49 años, ingresó a una clínica del Seguro Social.

En tanto, el chofer fue detenido por elementos de la Dirección de Transito para el procedimiento correspondiente por las lesiones ocasionadas a las dos mujeres.