Tragedia en Chetumal: Hallan sin vida a una mujer dentro de una vivienda tras días sin ser vista

El silencio que durante varios días rodeó una vivienda de la colonia Proterritorio terminó por encender las alarmas entre vecinos de la zona, quienes al percatarse de la ausencia prolongada de una mujer conocida como doña Ana y detectar un fuerte olor que emanaba del inmueble, solicitaron la intervención de las autoridades. Horas después, se confirmó una noticia que conmocionó a quienes la conocían: la mujer fue encontrada sin vida al interior de su domicilio.

El hallazgo ocurrió la mañana de este jueves en una vivienda ubicada sobre la avenida Chetumal, entre las calles Dos Aguadas y Chablé, donde vecinos reportaron que tenían cerca de tres días sin observar a la mujer realizar sus actividades cotidianas, una situación inusual que despertó preocupación entre los residentes del sector.

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De acuerdo con los reportes preliminares, los habitantes de la zona comenzaron a notar un olor cada vez más intenso proveniente de la casa de la adulta mayor, por lo que decidieron dar aviso a los números de emergencia para que se verificara la situación. Tras recibir el reporte, corporaciones de seguridad se movilizaron al lugar para realizar una inspección.

Elementos de la Policía Estatal arribaron al sitio y, tras corroborar la información, localizaron a la mujer sin signos vitales dentro de la vivienda. Ante este escenario, los uniformados procedieron a delimitar el área para preservar la escena y permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes por parte de las autoridades ministeriales.

Minutos después, personal de la Fiscalía General del Estado y peritos especializados acudieron al domicilio para llevar a cabo el procesamiento de la escena, así como la recopilación de indicios que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

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Fuentes consultadas señalaron que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición, situación que dificultó una inspección inicial detallada. Debido a ello, será mediante los estudios forenses correspondientes como se determinará con precisión la causa de muerte y el tiempo aproximado que llevaba sin vida.

Personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a sus instalaciones, donde se efectuarán las necropsias y exámenes legales establecidos por la ley. Paralelamente, las autoridades iniciaron labores para localizar a familiares o personas cercanas a la víctima con el fin de informarles sobre lo sucedido y avanzar con los procedimientos administrativos correspondientes.