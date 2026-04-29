Emmanuel de 11 años gana Olimpiada del Conocimiento Infantil con proyecto ambiental en Cancún

Emmanuel, un estudiante de 11 años de la escuela primaria “U Nahil-Xooc”, obtuvo el primer lugar en la Olimpiada del Conocimiento Infantil (OCI) de su zona con el proyecto “Cuidado del Medio Ambiente”, mediante el cual promueve la recolección de residuos y el reciclaje en su comunidad.

El menor avanzó a la segunda fase del certamen, donde representará a la Zona 051, integrada por planteles ubicados en áreas con rezago social.

Ante las limitaciones económicas de su familia, el estudiante redactó una carta de su puño y letra en la que solicitó apoyo a autoridades estatales para continuar con su iniciativa y fomentar una cultura ambiental en la colonia Avante, sin dejar de lado su aspiración de convertirse en orador.

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Su desempeño escolar ha sido destacado y reconocido tanto por docentes como por la comunidad educativa. Desde temprana edad mostró interés por su entorno, al identificar que la acumulación de desechos y la falta de alternativas para su tratamiento representan una problemática constante.

Con gran afición por la lectura y un acercamiento temprano a actividades sociales, Emmanuel, con el respaldo de su maestra Maday, impulsó el proyecto “Cuidado del Medio Ambiente”, con el objetivo de generar conciencia sobre los efectos de la contaminación.

El alumno posee habilidades de expresión oral que captan la atención de sus compañeros, quienes, a través de sus exposiciones claras y bien estructuradas, han comenzado a interesarse en el tema ambiental.

Docentes reconocen el potencial del adolescente, quien desea ser orador / Especial

“El medio ambiente es todo lo que nos rodea: personas, plantas, animales y nuestro entorno. La contaminación que generamos provoca afectaciones y deteriora la riqueza natural. En nuestras calles hay acumulación de basura que muchas veces se quema, lo que produce humos tóxicos; además, los animales callejeros consumen esos desechos, generando malos olores”, expresó.

El proyecto plantea aplicar herramientas como la observación, el registro de datos, la comunicación, el trabajo colaborativo y la promoción de valores, con el propósito de sensibilizar a la población sobre los efectos de la contaminación en la colonia Avante.

Docentes y padres de familia reconocen el potencial del estudiante, quien actualmente representa a 16 escuelas de su zona tras avanzar a la siguiente etapa de la OCI, enfocada en destacar el rendimiento académico.

Sin embargo, el contexto social y económico en el que se desenvuelve no ha sido sencillo. En colonias irregulares es común el trabajo infantil, desde actividades como la venta de productos, apoyo en la preparación de alimentos o realización de mandados, hasta labores de mayor riesgo como la construcción o el manejo de chatarra.

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La primaria “U Nahil-Xooc” cerrará el ciclo escolar con un aprovechamiento académico del 50 por ciento; sin embargo, se mantienen acciones de regularización para atender el rezago educativo, impulsadas por los seis docentes del plantel, quienes destinan tiempo adicional para reforzar el aprendizaje de estudiantes con mayores dificultades. Este esfuerzo es valorado por los padres de familia, quienes lo consideran una oportunidad para mejorar el futuro de sus hijos.

Por otra parte, en la carta dirigida a la Gobernadora del estado, Emmanuel expone los problemas de contaminación en su comunidad derivados de la acumulación de basura y la falta de recolección constante, lo que obliga a los habitantes a quemar los desechos, generando afectaciones al aire y a la salud.

El alumno de sexto grado se ha convertido en un ejemplo del impacto que puede tener la educación pública en el desarrollo social.

Mientras continúa con su proyecto, busca crear conciencia en su entorno y motivar a otros estudiantes a alcanzar sus metas, como su anhelo de convertirse en orador en el futuro.