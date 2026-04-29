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Yucatán / Mérida

FGE Yucatán confirma localización de Matías Eliam, menor que fue sustraído por su padre

El menor Marías Eliam de 12 años permaneció dos meses en calidad de desaparecido en Mérida.

Por Redacción Por Esto!

29 de abr de 2026

1 min

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El menor permaneció dos meses desaparecido en Mérida
El menor permaneció dos meses desaparecido en Mérida / Por Esto!

Luego de dos meses de haber sido sustraído por su padre, el menor Matías Eliam P.A. fue localizado, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

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A través de redes sociales, la FGE informó sobre la localización del menor de 12 años de edad, procediéndose a las diligencias de ley correspondientes.

La localización estuvo a cargo de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Niñas, Niños y Adolescentes, la Policía Estatal de Investigación (PEI) y el Programa Alerta Amber Yucatán.

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Fue desde el 28 de febrero cuando se reportó la desaparición del menor de edad luego de haber sido sustraído por su padre.

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