Caen presuntos responsables de masacre en Azcapotzalco: detienen a 4 tras operativo CDMX-Edomex

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó sobre la detención de cuatro personas presuntamente involucradas en el asesinato de una familia en la alcaldía Azcapotzalco, un caso que generó atención por la violencia del crimen.

El anuncio fue realizado por el titular de la dependencia, Pablo Vázquez Camacho, a través de sus redes sociales.

De acuerdo con el reporte oficial, las detenciones fueron posibles gracias a un operativo coordinado entre autoridades de la Ciudad de México, el Estado de México y policías municipales de Atizapán, como parte de una estrategia de seguridad metropolitana.

¿Cómo se logró la detención de los presuntos responsables?

Las investigaciones incluyeron el análisis de imágenes captadas por cámaras de videovigilancia del C2 Poniente y del C5 del Estado de México. A partir de estos registros, se logró ubicar dos camionetas que habrían sido robadas del lugar de los hechos.

Con esta información, las autoridades desplegaron un operativo que derivó en la captura de tres hombres y una mujer, identificados como María de Jesús “N”, José María “N”, Francisco Javier “N” y Emiliano “N”.

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Durante la intervención, uno de los detenidos presuntamente disparó contra los elementos de seguridad, lo que provocó que los policías repelieran la agresión y lograran neutralizarlo.

¿Qué sigue en el caso tras las detenciones?

Las personas detenidas, junto con los vehículos asegurados, armas de fuego y otros objetos relacionados con el crimen, fueron puestas a disposición de la Fiscalía del Estado de México, que continuará con las investigaciones en coordinación con la Fiscalía de la Ciudad de México.

Autoridades destacaron que este resultado es producto del trabajo conjunto entre instituciones de seguridad de distintas entidades, así como del intercambio de información y el uso de tecnología para la investigación del delito.

El caso se mantiene en desarrollo, mientras las autoridades buscan esclarecer completamente los hechos y determinar la responsabilidad de los detenidos en este homicidio múltiple ocurrido en la capital del país.

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