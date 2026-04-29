Mejora la calificación financiera de Yucatán: HR Ratings lo considera confiable para pagar sus deudas

Yucatán dio un paso relevante en su posicionamiento financiero al colocarse a un nivel cercano a la máxima calificación crediticia, luego de que la calificadora HR Ratings ratificara su nota en AA+ y elevara su perspectiva de estable a positiva.

La decisión no sólo confirma la estabilidad actual de sus finanzas, sino que también anticipa una posible mejora en el corto plazo si se mantiene la tendencia.

Traducido a términos simples: el estado es considerado confiable para pagar sus deudas y con bajo riesgo de incumplimiento, lo que le permite acceder a financiamiento en mejores condiciones, atraer inversión y sostener su gasto sin presiones excesivas.

En el lenguaje de las calificadoras, la perspectiva positiva implica que Yucatán podría subir al nivel más alto (AAA), reservado para gobiernos con riesgo prácticamente nulo.

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El anuncio fue dado a conocer por el secretario de Administración y Finanzas, Juan Sánchez Álvarez, quien subrayó que el resultado responde a una estrategia sostenida de fortalecimiento de ingresos y disciplina en el gasto público. “Las finanzas públicas tratan de una sola cosa: cuidar lo que es de todos”, afirmó.

Más ingresos y mayor control

Detrás de la mejora hay datos concretos. En 2025, los ingresos propios del estado y los derivados de colaboración fiscal crecieron 12% respecto al año anterior, reflejo de una mayor capacidad recaudatoria.

El padrón de contribuyentes también registró un incremento, al pasar de 99 mil 381 a 103 mil 018 registros activos, un aumento cercano al 4% en un año.

A ello se suma un avance en las tareas de fiscalización: la recaudación derivada de acciones de control pasó de 555 millones a 727 millones de pesos, lo que representa más de 170 millones adicionales en un solo ejercicio. Para el gobierno estatal, este dato confirma que el cumplimiento tributario mejora cuando existen reglas claras y seguimiento constante.

Otro indicador relevante es el crecimiento de los ingresos no etiquetados –aquellos que el estado puede ejercer con mayor flexibilidad–, que registran un aumento promedio anual de 8.7%. Este componente es clave porque amplía la capacidad de maniobra presupuestal para inversión pública, programas y atención de contingencias.

Qué significa para la población

Aunque la calificación crediticia suele percibirse como un indicador técnico, sus efectos son concretos. Una mejor evaluación permite al estado contratar deuda a tasas más bajas, lo que reduce el costo financiero y libera recursos para obras, servicios e inversión social. También envía una señal de confianza a inversionistas, lo que puede traducirse en mayor actividad económica y generación de empleo.

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En otras palabras, no se trata sólo de números: una buena calificación facilita que el gobierno gaste mejor y se endeude menos caro.

Contexto nacional

El avance de Yucatán ocurre en un entorno nacional heterogéneo. Mientras algunas entidades enfrentan presiones por deuda creciente, dependencia de transferencias federales o debilidad en sus ingresos propios, el estado se mantiene en la franja alta de evaluación crediticia en México.

Esta posición lo coloca dentro del grupo más confiable para inversionistas y organismos financieros, un factor clave en la competencia entre estados por atraer capital y proyectos de desarrollo.