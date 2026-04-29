Golpe de calor en Quintana Roo: Síntomas, cómo evitarlo y qué hacer si se sufre de uno

Debido al aumento de las altas temperaturas en el estado, los golpes de calor son más propensos y aunque muchos minimizan, estos puede poner en riesgo la salud de una persona o en otros casos, causar la muerte.

Es por eso que se debe tomar ciertas precauciones para evitar alguno, como también cómo detectar si se sufre uno y cómo actuar.

Noticia Destacada ¡Sigue el calor! Este es el clima de Cancún hoy miércoles 29 de abril

¿Cuáles son los síntomas de un golpe de calor?

Enrojecimiento y sequedad en la piel

Piel caliente sin sudoración

Aumento en la frecuencia cardíaca

Fiebre mayor a 39°

Confusión mental

Flacidez muscular

Estupor

¿Cómo prevenirlo?

Evitar exponerse a temperaturas altas

No practicar ejercicio durante horas con mayor calor

Beber abundante líquido (mínimo 2L de agua al día)

Comer muchas frutas y verduras

¿Qué hacer si te da un golpe de calor?