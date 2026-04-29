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Golpe de calor en Quintana Roo: Síntomas, cómo evitarlo y qué hacer si se sufre de uno

La hidratación y evitar exponerse a actividades relacionadas con el ejercicio en horarios calurosos, ayudan a evitar los golpes de calor.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

29 de abr de 2026

1 min

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Los principales síntomas son el aumento de la temperatura corporal, enrojecimiento y sequedad en la piel
Los principales síntomas son el aumento de la temperatura corporal, enrojecimiento y sequedad en la piel / Especial

Debido al aumento de las altas temperaturas en el estado, los golpes de calor son más propensos y aunque muchos minimizan, estos puede poner en riesgo la salud de una persona o en otros casos, causar la muerte.

Es por eso que se debe tomar ciertas precauciones para evitar alguno, como también cómo detectar si se sufre uno y cómo actuar.

Tanto en el día como en las madrugadas, las temperaturas cálidas permanecerán en la ciudad

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¿Cuáles son los síntomas de un golpe de calor?

  • Enrojecimiento y sequedad en la piel
  • Piel caliente sin sudoración
  • Aumento en la frecuencia cardíaca
  • Fiebre mayor a 39°
  • Confusión mental
  • Flacidez muscular
  • Estupor

¿Cómo prevenirlo?

  • Evitar exponerse a temperaturas altas
  • No practicar ejercicio durante horas con mayor calor
  • Beber abundante líquido (mínimo 2L de agua al día)
  • Comer muchas frutas y verduras

¿Qué hacer si te da un golpe de calor?

  • Reducir la temperatura corporal por debajo de los 38!
  • Aplicar paños húmedos en axilas e ingles
  • Colocarse en un ambiente fresco con aire acondicionado
  • Hidratarse

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