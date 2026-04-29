Golpe de calor en Quintana Roo: Síntomas, cómo evitarlo y qué hacer si se sufre de uno

Debido al aumento de las altas temperaturas en el estado, los golpes de calor son más propensos y aunque muchos minimizan, estos puede poner en riesgo la salud de una persona o en otros casos, causar la muerte.
Es por eso que se debe tomar ciertas precauciones para evitar alguno, como también cómo detectar si se sufre uno y cómo actuar.
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¡Sigue el calor! Este es el clima de Cancún hoy miércoles 29 de abril
¿Cuáles son los síntomas de un golpe de calor?
- Enrojecimiento y sequedad en la piel
- Piel caliente sin sudoración
- Aumento en la frecuencia cardíaca
- Fiebre mayor a 39°
- Confusión mental
- Flacidez muscular
- Estupor
¿Cómo prevenirlo?
- Evitar exponerse a temperaturas altas
- No practicar ejercicio durante horas con mayor calor
- Beber abundante líquido (mínimo 2L de agua al día)
- Comer muchas frutas y verduras
¿Qué hacer si te da un golpe de calor?
- Reducir la temperatura corporal por debajo de los 38!
- Aplicar paños húmedos en axilas e ingles
- Colocarse en un ambiente fresco con aire acondicionado
- Hidratarse