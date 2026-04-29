Reprueban aspiraciones del alcalde de Carmen, 8 de cada 10 campechanos desconocen a Pablo Gutiérrez Lazarus

Al menos 8 de cada 10 personas en la capital del estado desconoce al recién nombrado coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación, Pablo Gutiérrez Lazarus, la mayoría de los entrevistados señaló no tener conocimiento de su trayectoria ni a qué se dedica.

Algunos ciudadanos que sí lo ubicaron consideraron que no es una opción representativa para Morena, ya que es un perfil poco conocido en gran parte de la entidad y con antecedentes cuestionados por su desempeño como alcalde de Ciudad del Carmen.

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La mayoría de los campechanos coincidió en que no conocen a Gutiérrez Lazarus y, entre risas, señalaron que, si se trata de un político, menos interés tienen, debido al desempeño que —afirman— han tenido muchos funcionarios en cargos de elección popular.

Opiniones

Al ser cuestionados sobre su designación como coordinador de la Defensa de la 4T, Raquel Poot, Néstor Rodríguez, Tiaré Velázquez, Ernesto Buendía, Manuel Jesús Lorenzo de la Cruz, Guadalupe Suárez, María Vázquez y Cinthia Pech respondieron que no sabían quién era ni qué cargo público había desempeñado, por lo que no votarían por él.

En contraste, Josefina Maldonado y Benito Pech dijeron conocer al exalcalde de Carmen; sin embargo, coincidieron en que no es una figura conocida en otros municipios del estado, por lo que descartaron que represente una alternativa fuerte para la gubernatura. Benito señaló que solo sabe que vive en Ciudad del Carmen, pero hasta ahí.

Por su parte, Josefina Maldonado señaló que tampoco cree que pueda lograr una amplia aceptación ciudadana ni obtener los votos necesarios para una eventual contienda. Finalmente, subrayó que gran parte de la población de la región norte y centro del estado no lo conoce, por lo que considera difícil que obtenga respaldo en Campeche. Asimismo, señaló que debería aclarar los señalamientos sobre presuntas irregularidades durante su gestión.

Reproche morenista

Críticas al desempeño de Gutiérrez Lazarus como alcalde de Carmen / Especial

Algunos precursores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), así como de otros partidos políticos, reconocieron que el escenario podría complicarse aún más debido al histórico conflicto entre campechanos y carmelitas, una división que señalan ha sido promovida por intereses políticos y que ha influido en decisiones pasadas.

José Margarito Carrillo Rivero, militante de izquierda, advirtió que anticiparse a los tiempos establecidos podría derivar en impugnaciones que incluso pongan en riesgo la validez del proceso. Reconoció que dentro de Morena existen múltiples aspiraciones tanto en Ciudad del Carmen como en Campeche.

Mientras tanto, el presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Carmen, René Roldán Pérez, criticó la administración municipal encabezada por Gutiérrez Lazarus, al señalar que existen pendientes importantes en Ciudad del Carmen, como el rezago en bacheo, problemas de seguridad y la persistente crisis económica que afecta a diversos sectores.

“Hoy el compromiso debe ser con la ciudadanía, dar resultados desde el cargo que se tiene antes de pensar en el siguiente puesto. Carmen aún enfrenta muchos retos que no pueden quedar en segundo plano”, sostuvo.