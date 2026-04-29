¡Sigue el calor! Este es el clima de Cancún hoy miércoles 29 de abril

Cancún registrará este miércoles un ambiente extremadamente caluroso, con temperaturas máximas de 33 a 35 grados centígrados, aunque la sensación térmica podría alcanzar los 38°C, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

Se prevé un cielo parcialmente nublado a despejado, sin probabilidades de lluvia, lo que incrementará la exposición directa a los rayos solares durante gran parte de la jornada.

El pronóstico indica que el viento soplará del este y sureste de 15 a 25 kilómetros por hora, con rachas ocasionalmente más fuertes, lo que podría generar una ligera sensación de alivio en algunas zonas, aunque sin reducir significativamente el calor.

Para mañana, se espera una temperatura mínima de 23 a 25 grados, manteniéndose el clima cálido incluso durante la madrugada.

Debido a las olas de calor se recomienda a la población hidratarse constantemente, evitar la exposición prolongada al sol y usar ropa ligera, especialmente en horarios de mayor radiación.