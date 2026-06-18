Abuelito termina en el hospital tras ser atacado por abejas en Cancún

Un adulto mayor de 85 años de edad fue trasladado de emergencia al Hospital General de Cancún luego de sufrir múltiples picaduras tras ser atacado por un enjambre de abejas.

El incidente movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes acudieron al lugar tras recibir el reporte de una persona en riesgo por la presencia de los insectos.

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Al llegar, los rescatistas auxiliaron al hombre y lo resguardaron dentro de una unidad para alejarlo de la zona donde se encontraba el enjambre. Debido a la cantidad de picaduras que presentaba, fue trasladado de inmediato al Hospital General para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento no se ha informado sobre el estado de salud del afectado ni las circunstancias que originaron el ataque de las abejas.