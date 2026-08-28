INE fija en 10 mil 842 millones de pesos el financiamiento público para partidos políticos en 2027

El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que el financiamiento público federal para los partidos políticos nacionales y los gastos de campaña del conjunto de candidaturas independientes durante 2027 ascenderá a 10 mil 842 millones 653 mil 927 pesos.

El acuerdo del Consejo General, identificado como INE/CG483/2026, fue publicado este viernes 28 de agosto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y establece la distribución de recursos para un año en el que se renovará la Cámara de Diputados federal.

Del monto total, 7 mil 879 millones 331 mil 706 pesos corresponden a actividades ordinarias de los partidos, mientras que otros 2 mil 363 millones 799 mil 512 pesos se destinarán a actividades para la obtención del voto.

¿Cuánto dinero recibirán los partidos políticos en 2027?

La distribución aprobada por el INE coloca a Morena como el partido con la mayor cantidad de financiamiento para actividades ordinarias, con 2 mil 685 millones 383 mil 581 pesos.

Le sigue el PAN, con mil 332 millones 399 mil 415 pesos; el PRI, con mil 8 millones 598 mil 215 pesos; Movimiento Ciudadano, con 995 millones 86 mil 472 pesos; el PVEM, con 854 millones 237 mil 393 pesos, y el PT, con 688 millones 453 mil 362 pesos.

Los dos partidos nacionales de nuevo registro recibirán cada uno 157 millones 586 mil 634 pesos por actividades ordinarias. El acuerdo señala que en junio de 2026 el INE aprobó los registros promovidos por las organizaciones Construyendo Sociedades de Paz, A.C. y Personas Sumando en 2025, A.C.

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Para campañas, Morena también tendrá la mayor asignación entre los partidos, con 805 millones 615 mil 74 pesos, mientras que el PAN contará con 399 millones 719 mil 824 pesos y el PRI con 302 millones 579 mil 465 pesos.

¿Cuánto tendrán las candidaturas independientes?

El INE reservó 47 millones 275 mil 990 pesos para los gastos de campaña del conjunto de candidaturas independientes que eventualmente obtengan su registro para participar en el proceso electoral federal 2026-2027.

Además, el acuerdo establece una reserva de 52 millones 528 mil 878.64 pesos dentro de la prerrogativa postal, cantidad que deberá distribuirse entre los ocho partidos políticos nacionales y las candidaturas independientes que consigan registro.

Si finalmente no existen candidaturas independientes registradas, ese monto será repartido en partes iguales entre los ocho partidos.

¿Cómo calcula el INE el financiamiento público?

Para definir la bolsa de recursos de 2027, el INE utilizó el padrón electoral con corte al 31 de julio de 2026, integrado por 103 millones 333 mil 465 ciudadanos, además del valor diario de la UMA de 2026, fijado en 117.31 pesos.

La Constitución establece que el financiamiento para actividades ordinarias se calcula a partir del número de ciudadanos inscritos en el padrón y el 65% del valor diario de la UMA.

#28deAgosto2026 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina el financiamiento público federal de los partidos políticos nacionales y de gastos de campaña del conjunto de candidaturas independientes para el ejercicio 2027.

👉… — Diario Oficial DOF (@DOF_SEGOB) August 28, 2026

Del resultado, 30 por ciento se distribuye de forma igualitaria entre los partidos y 70 por ciento conforme al porcentaje de votos obtenido en la elección federal de diputados inmediata anterior.

Para 2027, al tratarse de una elección en la que únicamente se renovará la Cámara de Diputados federal, el financiamiento para campañas equivale al 30% de los recursos ordinarios que correspondan a cada fuerza política.

El acuerdo publicado en el DOF también contempla 236 millones 379 mil 951 pesos para actividades específicas, 315 millones 173 mil 272 pesos para prerrogativas postales y 693 mil 496 pesos para prerrogativas telegráficas.

IO