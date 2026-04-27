Detienen a “El Plancton" por el homicidio de un padre de familia en la colonia km 5 de Chetumal

Elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Salvador Alexis “N”, de 30 años de edad, mejor conocido bajo el alias de “Plancton”. El sujeto es señalado como el presunto responsable de un homicidio calificado ocurrido a finales del año pasado, en la colonia Kilómetro 5.

Los eventos que originaron esta investigación ministerial se remontan al pasado 3 de diciembre de 2025. Según la relatoría oficial de los hechos, la víctima, identificada como Víctor Antonio “N”, acudió a un domicilio ubicado en la citada colonia con el único propósito de ejercer su derecho de convivencia y visitar a sus hijos menores de edad. Mientras el padre de familia se encontraba en el inmueble que habita su expareja, la situación dio un giro fatal con la llegada de Salvador Alexis “N”, quien mantenía una relación sentimental vigente con la madre de los niños.

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De acuerdo con las indagatorias y los testimonios recabados por la representación social, la presencia de la víctima en el lugar generó una reacción de extrema agresividad en el ahora imputado. “El Plancton” manifestó su descontento de forma violenta; extrajo de entre sus ropas un arma de fuego y la accionó en repetidas ocasiones contra la integridad de Víctor Antonio “N”. Las detonaciones provocaron heridas de gravedad que le privaron de la vida de manera casi instantánea ante la mirada de los presentes. Tras ejecutar el ataque, el agresor huyó rápidamente del sitio a bordo de una motocicleta, en la cual lo esperaba un cómplice.

La captura de Salvador Alexis “N” se concretó finalmente el pasado 24 de abril, tras meses de seguimiento y labores de inteligencia por parte de las autoridades estatales. Este importante avance en el caso fue destacado durante la reciente conferencia de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, donde la Fiscal de Distrito Sur, la licenciada Aroshi Lugo Arana, ofreció detalles del avance del proceso judicial.

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Lugo Arana informó de manera contundente que el imputado no solo es investigado por este hecho de sangre en particular, sino que ha sido identificado como un integrante activo de una organización criminal con presencia en la región. Según las fichas de inteligencia delictiva, “El Plancton” desempeñaba funciones operativas de “halconeo”, consistentes en la vigilancia y reporte de los movimientos de las fuerzas de seguridad, en la zona.

Con estos elementos, el Ministerio Público presentó al detenido ante un Juez de Control, logrando que se dictara la vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado. Como medida de seguridad necesaria dada la peligrosidad del sujeto y el riesgo de fuga, la autoridad judicial impuso la prisión preventiva oficiosa. El caso permanece abierto bajo una etapa de investigación complementaria, mientras la Fiscalía General del Estado trabaja en robustecer las pruebas para asegurar una sentencia condenatoria que brinde justicia a los deudos de la víctima.