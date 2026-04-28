Camioneta termina en pérdida total tras incendiarse en la 34 Zona Militar en Chetumal

Un incidente automovilístico movilizó a los cuerpos de emergencia la tarde de este martes, cuando una camioneta particular se incendió en plena marcha sobre la avenida Andrés Quintana Roo. El siniestro ocurrió justo a un costado de las instalaciones de la 34 Zona Militar, lo que alertó a los automovilistas que circulaban por esta arteria vial.

De acuerdo con los reportes preliminares, el conductor de la unidad transitaba de manera normal cuando se percató de que comenzaba a salir humo y fuego del área del motor.

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En un intento desesperado por salvaguardar su integridad y no obstruir el tráfico, el conductor maniobró para tratar de orillarse; sin embargo, debido a la magnitud de las llamas y la posible falla en los sistemas de dirección provocada por el fuego, perdió el control del vehículo. La unidad continuó su trayectoria hasta impactar de manera leve contra la barda perimetral de las instalaciones de la 34 Zona Militar, donde finalmente quedó detenida mientras el fuego se propagaba con rapidez por toda la carrocería.

Tras el reporte inmediato a las líneas de emergencia, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Chetumal arribaron al sitio para combatir la deflagración. A pesar de la prontitud con la que actuaron los tragahumo y de las maniobras realizadas para sofocar el siniestro, el fuego consumió la unidad en su totalidad, declarándose pérdida total del vehículo.

El incidente no dejó personas heridas o víctimas mortales / Fernando Baeza

El personal especializado trabajó durante varios minutos para enfriar la estructura y evitar que el tanque de combustible representara un peligro mayor para los curiosos y el personal militar que vigilaba el perímetro.

Afortunadamente, el conductor logró salir de la cabina por sus propios medios antes de que el incendio se generalizara, por lo que las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni víctimas que lamentar, quedando todo en cuantiosos daños materiales y un fuerte susto para los involucrados.

Personal de bomberos realizó una inspección ocular en el sitio de los hechos para determinar el origen del fuego. Todo parece indicar que una falla mecánica, específicamente un corto circuito en el sistema eléctrico del vehículo, fue el detonante de la combustión.