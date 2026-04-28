Cine Rex de Mérida y su evolución desde 1915 hasta su reapertura este 2026

Uno de los cines más históricos en el Centro de Mérida es el Cine Rex, ubicado en el Parque de Santiago, el cual fue cerrado en 2023 y luego de tres años, este 2026 reabrirá sus puertas.

Fue en marzo de 2023 cuando el Cine Rex bajo la empresa Cinemex cerró sus puertas; sin embargo, en los últimos meses comenzaron las obras para su remodelación.

Este 2026 fue confirmado que el Cine Rex reabrirá, ahora con la cadena Cinespot, y será este miércoles 29 de abril cuando inicie a recibir visitantes.

Noticia Destacada 'Regresa' icónico Cine Rex a Mérida tras más de dos meses de su cierre

Esta es una nueva versión de este famoso edificio, pues de acuerdo con datos históricos, desde su inauguración el 22 de septiembre de 1915, ha pasado por diversos cambios.

Evolución del Cine Rex de Mérida

En 1915 fue inaugurado el Cine Rex de Mérida, el cual en ese tiempo recibía el nombre de Cine Teatro Apolo en la calle 57 por 70 y 72.

Su fachada original representaba un rostro de un payaso con una boca enorme, siendo esta la puerta de acceso.

Este edificio funcionaba como circo y sala de cine, permaneciendo por casi siete años abierto divirtiendo a los yucatecos.

Noticia Destacada Anuncian cierre de icónico cine en Mérida

Sin embargo, este edificio fue demolido, por lo que en 1922 fue inaugurado en el mismo lugar el Cine Rivoli, enfocado 100% a la transmisión de películas.

Permaneció abierto hasta finales de 1949 para posteriormente dar paso al Cine Rex, siendo hasta 1998 cuando pasó por un nuevo proceso de remodelación, dividiéndose en dos salas por la cadena Cines Hollywood.

Hasta 1008 pasó a ser parte de MM Cinemas para que en 2011 Cinemex tomara el mando, cerrando sus puertas en 2023.

Ahora en 2026, Cinespot estará a cargo del Cine Rex de Mérida, siendo el único que se mantiene abierto en el Centro Historico.