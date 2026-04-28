Fuga deja baja presión de agua en 30 colonias de Mérida hoy martes 28 de abril

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán informó que una fuga de gran tamaño en una tubería de 18 pulgadas de diámetro, registrada en el barrio de San Sebastián, está generando afectaciones en el suministro de agua potable en diversas zonas de Mérida.

De acuerdo con el organismo, la avería se localiza en un punto cercano al cárcamo de San Sebastián, lo que podría ocasionar bajas de presión en el servicio para varias colonias que dependen de esta infraestructura hidráulica.

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Ante esta situación, personal del área técnica ya se encuentra en el sitio realizando labores de reparación para controlar la fuga y restablecer el servicio a la brevedad.

La dependencia estatal pidió comprensión a la ciudadanía por las molestias ocasionadas, al tiempo que reiteró que los trabajos se realizan de manera continua para reducir el impacto en el suministro.

Colonias afectadas por la baja presión de agua

La JAPAY detalló que el área de influencia del cárcamo San Sebastián incluye las siguientes colonias y fraccionamientos:

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Dolores Otero, Quinta Valencia, Delio Moreno, Castilla Cámara, Manzana 115, Conjunto Habitacional Colonias, Bojórquez, Salvador Alvarado, Los Cocos, Jardines de San Sebastián, Palmeras I, II y III, Pedregales de Circuito Aviación, Privada del Carmen, San Lorenzo, Francisco I. Madero, México Poniente, Mulsay, Nueva Mulsay I, Núcleo Mulsay, Sambulá, Nueva Sambulá, Libertad, Melitón Salazar, Mercedes Barrera, Los Reyes, Santa María de Guadalupe, Obrera, Loma Bonita Obrera y Centro.

Las autoridades exhortaron a la población a hacer uso racional del agua mientras se concluyen los trabajos de reparación.