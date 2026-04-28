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Conductor huye tras impactar motoneta eléctrica y dejar lesionada a mujer en Campeche

Una mujer resultó lesionada tras ser impactada por un vehículo en la avenida Pedro Sainz de Baranda, en Campeche; el conductor responsable huyó del lugar.

Por Redacción Por Esto!

28 de abr de 2026

2 min

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Conductora de motoneta eléctrica fue impactada en Campeche.
Conductora de motoneta eléctrica fue impactada en Campeche. / Dismar Herrera

Una conductora de motoneta eléctrica resultó lesionada la tarde de este martes 28 de abril, luego de verse involucrada en un accidente vial sobre la avenida Pedro Sainz de Baranda, a la altura del muelle de Camino Real.

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De acuerdo con los primeros reportes, la mujer circulaba con dirección hacia la unidad habitacional Fidel Velázquez cuando, a pocos metros de llegar a un paso peatonal, fue impactada por un vehículo no identificado que presuntamente la golpeó en la parte trasera izquierda de la unidad.

El fuerte contacto provocó que la conductora perdiera el control de la motoneta eléctrica y terminara proyectada fuera de la carpeta asfáltica, cayendo sobre la banqueta, donde quedó lesionada.

Testigos del accidente corrieron en su auxilio y dieron aviso al número de emergencias. Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, así como elementos de la Policía Estatal y personal del grupo Sacil, quienes brindaron atención prehospitalaria a la afectada.

En el lugar se informó que la mujer portaba casco de seguridad, lo que habría ayudado a disminuir la gravedad de las lesiones sufridas durante la caída.

El vehículo presuntamente responsable se dio a la fuga tras el accidente, por lo que autoridades implementaron recorridos y operativos en la zona para tratar de localizarlo, aunque hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Debido a las labores de atención y al abanderamiento realizado por los agentes estatales, al menos dos carriles de la avenida permanecieron parcialmente reducidos, generando afectaciones a la circulación vehicular en dirección a la zona costera.

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JGH

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