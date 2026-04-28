Falsa alarma de tiroteo moviliza autoridades en Champotón

Una presunta llamada de emergencia vía 911 alertó sobre una amenaza de tiroteo en la Escuela Secundaria General (ESG) 09 “Roberto Campos Mendoza” de Champotón, generando la movilización. De manera extraoficial se logró saber que, al llegar las autoridades al citado plantel, el personal administrativo descartó la situación, alegando que no tenían ningún reporte.

De acuerdo con los datos recabados, el reporte al 911 se habría emitido pasado el mediodía, alrededor de las 12:30 horas, lo que generó la movilización inmediata de las autoridades.

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Sin embargo, al acudir a las instalaciones de este plantel educativo, ubicado en la colonia Pozo del Monte, el personal administrativo descartó la situación, alegando que no tenían ningún reporte o evidencia. El proceso se desarrolló con cautela para no generar algún tipo de psicosis entre la comunidad estudiantil.

Todo indica que se trató de una llamada falsa, situación que ya es objeto de investigación. Tras un recorrido por el plantel, no se registró mayor eventualidad. El alumnado salió de sus aulas en el horario habitual.