Inicia construcción del Puente Vial Kukulcán en Cancún con inversión de 520 mdp

Mediante una inversión por 520 mdp, arrancaron los trabajos del Puente Vial Kukulcán, que abarcará 770 metros de longitud, un paso vial elevado estratégico en el kilómetro 13 de la Zona Hotelera, el cual se prevé quede concluido en octubre próximo.

Salvador Esturau Escofet, superintendente por parte de la constructora Cicsa, informó que sería la Presidenta Claudia Sheibaum Pardo quien coloque la primera piedra de la obra durante la gira que realizará este fin de semana para inaugurar el Puente Vehicular Nichupté.

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Actualmente se trabaja en la etapa de excavaciones de pila con ocho máquinas a cargo de 55 trabajadores, además de revisar los planes del bulevar Kukulcan para identificar por dónde pasan las líneas de agua potable, energía eléctrica, servicio de telefonía, fibra óptica, así como los ductos de gas, detalló.

A principios de febrero, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) presentó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto para construir el distribuidor vial “Kukulkán” en Cancún, el cual se ubicará en el entronque del Puente Vehicular Nichupté con el bulevar Kukulcán, en la zona hotelera.

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El proyecto contempla la construcción de un distribuidor vial conformado por un paso elevado vehicular de 770 metros de longitud, planteado como una solución a la severa congestión vial que se registra en ese punto, así como a los problemas de seguridad que no fueron previstos desde la etapa de planeación del puente sobre la laguna Nichupté.

Para su desarrollo se requerirá una superficie total de 12 mil 615.53 metros cuadrados, en la que se edificará el paso superior con rampas de acceso y una estructura compuesta por 10 columnas unidas mediante trabes de concreto, que conforman nueve claros con cinco ejes principales. La Semarnat aún no ha dado a conocer el resolutivo respectivo.