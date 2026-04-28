En poco más de un día, carreteras de Quintana Roo dejan dos muertes: un ocelote y una zorra gris; una cría sobrevive

Una de las amenazas más grandes para la fauna silvestre, no solo en la región, sino en el resto del país, cobró una nueva víctima mortal el pasado lunes 27 de abril, en un tramo carretero de Mahahual, Quintana Roo. Mediante redes sociales, la organización AAk Mahahual A.C., denunció el hallazgo de una hembra de zorro gris, que perdió la vida luego de ser atropellada.

El ejemplar no se desplazaba solo, se encontraba junto a una cría, que afortunadamente logró ser rescatada con vida por Víctor Rosales, titular de la organización, dedicada a la conservación de especies silvestres y a la protección de los ecosistemas donde habitan. A través de una transmisión en vivo, el activista agradeció a la ciudadanía por reportar el caso.

"Tenemos una escena muy triste que está suceciendo no solamente en Mahahual, sino también en muchos lugares en donde no hay paciencia al manejar... hacer un llamado a las autoridades, ojalá que pronto Mahahual tenga cruces de fauna, cruces peatonales, reductores de velocidad", declaró el ambientalista y fotógrafo de vida silvestre.

Durante la grabación, Rosales también mencionó que la cría de zorro gris, especie conocida como ch'omak en maya yucateco, será resguardada y recibirá los cuidados necesarios para que cuando sea un ejemplar adulto pueda ser reintegrado a su hábitat. Este mamífero, de alimentación omnívora, se considera un importante dispersor de semillas, lo que contribuye a la reforestación.

Noticia Destacada Atropellan a zorro gris en carretera a Mahahual; su cría permanecía junto al cuerpo

En un caso similar, muere un ocelote, especie En Peligro de Extinción

La muerte del zorro gris no representó un hecho aislado, ya que un día antes, el domingo 26 de abril, el también activista y explorador, Elias Siebenborn, reportó el hallazgo de un ocelote sin vida en el kilómetro 41 de la carretera hacia el Tintal. La especie se encuentra catagolada bajo la categoría de En Peligro de Extinción, de acuerdo con la NOM-059 de la Semarnat.

"Si llegasen a construir el libramiento de Tulum, estas escenas se volverán más frecuentes, y debemos de hacer todo para que eso no ocurae. Los controles de velocidad ayudan, y los pasos de fauna también, pero nada llegará a evitar esos atropellamientos cuando construimos carreteras en medio de la selva", sentenció Siebenborn.