Con botargas y juegos, celebran a niños con espectro autista en el zoológico Centenario de Mérida

Alrededor de 120 niñas y niños dentro del espectro autista participaron en la jornada “Niñez Azul”, realizada desde las 10:00 horas en el Parque Zoológico del Centenario, en Mérida, como un espacio seguro con estímulos controlados y actividades inclusivas.

Durante el evento se ofrecieron bebidas sin azúcar y refrigerios, además de mantener el volumen bajo para respetar la sensibilidad de las infancias, explicó Mauro Chan, representante de las actividades culturales del zoológico.

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La jornada incluyó shows, botargas y la entrega de juguetes sensoriales, enfocados en la estimulación táctil y lúdica. También asistieron familias, así como representantes del DIF municipal y escuelas de educación especial.

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La doctora Odeisi Mora Camacho, Directora del Centeario de Mérida, destacó que estos espacios continuarán para fortalecer el apoyo a la comunidad, mientras que los organizadores adelantaron que buscarán ampliar la actividad el próximo año.