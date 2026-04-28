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Yucatán / Mérida

Con botargas y juegos, celebran a niños con espectro autista en el zoológico Centenario de Mérida

Diversas actividades se realizaron en el zoológico Centenario de Mérida en el marco del Día de la Niñez.

Por Mishell Calderón

28 de abr de 2026

1 min

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Las actividades fueron dirigidas a niños con espectro autista
Las actividades fueron dirigidas a niños con espectro autista / Mishell Calderón

Alrededor de 120 niñas y niños dentro del espectro autista participaron en la jornada “Niñez Azul”, realizada desde las 10:00 horas en el Parque Zoológico del Centenario, en Mérida, como un espacio seguro con estímulos controlados y actividades inclusivas.

Durante el evento se ofrecieron bebidas sin azúcar y refrigerios, además de mantener el volumen bajo para respetar la sensibilidad de las infancias, explicó Mauro Chan, representante de las actividades culturales del zoológico.

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La jornada incluyó shows, botargas y la entrega de juguetes sensoriales, enfocados en la estimulación táctil y lúdica. También asistieron familias, así como representantes del DIF municipal y escuelas de educación especial.

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La doctora Odeisi Mora Camacho, Directora del Centeario de Mérida, destacó que estos espacios continuarán para fortalecer el apoyo a la comunidad, mientras que los organizadores adelantaron que buscarán ampliar la actividad el próximo año.

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