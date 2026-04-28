Chatarrería se incendia en la SM 92 y moviliza a bomberos de Cancún

Un nuevo incendio generó alarma en un local que funciona como centro de almacenamiento de chatarra y material reciclable, en la avenida Talleres, en la Supermanzana 92, en donde los bomberos combatieron las llamas afortunadamente en pocos minutos.

Las primeras versiones señalaron que el negocio se encontraba cerrado y que el fuego se registró en varios “cascarones” de refrigeradores viejos que estaban en un área del patio, en el interior del establecimiento, sin que se conozcan las causas del siniestro.

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La emergencia fue reportada al mediodía de este martes, cuando vecinos reportaron una columna de humo negro que salía de esas instalaciones, que se ubican en la avenida Puerto Juárez, mejor conocida como la Talleres, a unos metros de la avenida Kabah, en una zona bastante transitada de la ciudad.

La situación se tornó tensa, debido a que en ambos lados del local que se estaba incendiando, se encuentran expendios de venta de pintura.

Los elementos del Cuerpo de Bomberos tuvieron que romper el candado de acceso para poder combatir las llamas que amenazaron con alcanzar otros artículos que estaban acumulados en el interior.

Después de sofocar las llamas, personal de la Dirección de Protección Civil se hizo cargo de resguardar las instalaciones para contactar a los propietarios y aplicar alguna posible sanción por la falta de medidas de seguridad.