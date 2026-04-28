Tres días sin luz en Escárcega: familias soportan calor extremo y mosquitos

Desde el domingo en la tarde, habitantes de un sector de la colonia Unidad Esfuerzo y Trabajo 2 se encuentran sin el servicio de energía, debido a que el transformador que los surte de electricidad presenta fallas eléctricas y, hasta el momento, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha logrado resolver el problema.

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Vecinos de un sector de la colonia se encuentran molestos y preparados, debido a que desde el domingo en la tarde se quedaron sin el servicio de energía, al parecer porque el transformador ha tenido problemas eléctricos y el personal de la CFE no ha acudido a darle una solución.

Mientras tanto, se han visto forzados a aguantar el ataque de los mosquitos y, sobre todo, soportar el intenso calor, debido a que por obvias razones no funcionan el ventilador ni el aire acondicionado.

La situación es peor en las casas donde habitan niños y adultos mayores que no soportan esta situación y no saben qué hacer para aminorar el problema de las altas temperaturas. También ha causado afectaciones a los propietarios de las tiendas que venden carnes frías y lácteos, quienes pueden perder sus productos y sus ingresos económicos.

Pero el problema no termina con los comerciantes y habitantes, debido a que ante la falta de energía, los talleres mecánicos y de carpintería tienen tres días que no han podido trabajar y, por lo tanto, no han tenido ingresos. Ante esta situación, no saben qué hacer.

Para que se termine este problema, le hacen un llamado a los funcionarios de la empresa de clase mundial para que envíen una cuadrilla a reparar el transformador, para que puedan contar de nuevo con energía eléctrica y se terminen sus problemas por la falta de electricidad.

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JGH