Juguetes yucatecos que ya quedaron en el olvido en el Día del Niño

En Yucatán, los juegos de antaño no solo eran una forma de entretenimiento, sino también una expresión viva de la cultura y la herencia maya.

Hoy, muchos de estos juguetes tradicionales han quedado en el olvido, desplazados por la tecnología y los dispositivos electrónicos, aunque aún conservan un importante valor histórico y educativo.

Noticia Destacada La otra cara del Día del Niño en Yucatán: menores enfrentan desnutrición, trabajo infantil y rezago educativo

Los juguetes tradicionales yucatecos se caracterizan por estar elaborados con madera y materiales naturales, lo que refleja el ingenio artesanal de generaciones pasadas.

La kimbomba es un antiguo juguete que combina destreza y matemáticas / Especial

Entre los más representativos destaca la kimbomba, un juego de habilidad que consiste en golpear un pequeño palo con otro más largo, poniendo a prueba la coordinación y destreza de los jugadores.

Otro clásico es el tinjoroch, una corcholata atravesada por un hilo que, al girar, produce un zumbido característico. Este sencillo pero ingenioso juguete era popular entre niños de distintas comunidades, al igual que el tirahule o resortera, utilizado tanto para jugar como para desarrollar precisión.

Noticia Destacada Codhey llama a no reducir el Día del Niño a festejos y exige garantizar sus derechos en Yucatán

A estos se suman los tradicionales trompos y yoyos, que requerían práctica y paciencia para dominar sus movimientos, así como las muñecas de trapo, elaboradas a mano y cargadas de identidad cultural. Estos juguetes no solo divertían, sino que también fomentaban la creatividad, la imaginación y la agilidad física.

El tinjoroch es un juguete hecho con una corcholata e hilo / Especial

¿Por qué están desapareciendo?

El avance de la tecnología, la globalización y el acceso a videojuegos, celulares y plataformas digitales han provocado que estos juguetes pierdan presencia entre las nuevas generaciones.

Además, la producción artesanal ha disminuido, ya que cada vez son menos los artesanos que continúan con estas tradiciones.

En ferias, mercados y eventos culturales aún es posible encontrar algunos de estos juguetes, lo que representa una oportunidad para revalorarlos y transmitir su importancia a las nuevas generaciones.

Aunque muchos de estos juguetes parecen haber quedado en el pasado, forman parte de la identidad de Yucatán y continúan siendo un símbolo del ingenio, la creatividad y la riqueza cultural de la región.