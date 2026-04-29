Advierten falta de censo y estudios de cenotes en Playa del Carmen

"En Playa del Carmen no existe un censo de cuevas y cenotes, no se conoce con certeza la calidad del agua, pero ante la presencia de nuevos asentamientos humanos “irregulares” podría estar contaminado, y esto no garantiza certeza al turismo para su exploración como atractivos", aseguró el biólogo Gabriel Robles Medina.

Se desconoce el estado real de los cenotes en toda la geografía de la Riviera Maya, porque no existen acciones de parte del gobierno, los únicos que vienen trabajando en el cuidado y conservación de los recursos naturales son las organizaciones civiles, relató.

Ha faltado coordinación interinstitucional, entre las organizaciones y el gobierno municipal, el mismo gobierno no leda esa apertura, en realidad se necesita trabajar en equipo para hacer frente a los problemas, puntualizó Robles Medina.

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La propuesta de mover al turismo hacia los cenotes al no contar con playas para disfrutar, el biólogo precisó que para iniciar se requiere de campañas de concientización ambiental y de control, no se puede exponer al turismo en zonas de riesgo.

Además, la Secretaría de Protección Civil debe realizar estudios de los cenotes, los parámetros de calidad de agua en toda la ciudad, explicó.

Actualmente no sabemos cuántos cenotes existen y en que estado se encuentran, hemos presentado la propuesta a la Secretaría de Medio de geo - referenciar los cenotes, y tener una plataforma en donde la gente pueda acceder y ubicarlos, principalmente el estado de cada uno, y tener una amplia información turística, sin embargo, no, nos han escuchado para elaborar el proyecto, refirió.

Dijo que con la geo -referenciación de los cenotes, se pueden realizar los estudios, los muestreos de calidad del agua, implementar las medidas de seguridad y las debidas autorizaciones de acceso al turismo, no solo se trata de llevar a los visitantes para que conozcan estos recursos naturales.

Robles Medina, señaló que debido al crecimiento urbano sin infraestructura, principalmente los asentamientos humanos “irregulares” están provocando contaminación y que debido al subsuelo kárstico se están contaminando los ecosistemas.

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En ese contexto, dijo que para mover al turismo hacia los cenotes como alternativas de las playas, es necesario tener un proyecto con estudios previos y autorizaciones para evitar futuras afectaciones, y debe ser un proyecto integral coordinado entre las autoridades y el sector privado.

El turismo comunitario es una opción, y que debe diversificarse los atractivos, no solo sol y playas, aunque par ello, es necesario trabajar de forma interinstitucional, desde la Secretaría de Medio Ambiente municipal y estatal, la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA), la Procuraduría Federal del Ambiente (Profepa), porque todos al tratarse de cenotes, involucra a todos los actores desde la federación hasta los municipios, advirtió.

Debemos de saber que el desarrollo de la explotación de los cenotes se va a dar, pero se debe cumplir con las medidas de seguridad, de prevención de impactos para proteger los recursos naturales, concluyó.