Yucatán “arderá” este Día del Niño: sensación térmica de 47 grados afectará a más de 35 municipios este 30 de abril

Este jueves 30 de abril en el Día del Niño y la Niña, Yucatán continuará ardiendo de calor, pues se mantendrá la sensación térmica hasta de 47° C, afectando a por lo menos 35 municipios del estado.

La Coordinación de Protección Civil Yucatán (Procivy) dio a conocer que para este día la temperatura máxima esperada se encontrará entre los 38° a 42°C en municipios del interior del estado, mientras que en la zona costera oscilará entre los 32 y 34°C.

Noticia Destacada ¿Azotará el Cordonazo de la Santa Cruz en Yucatán? Prevén lluvias, tormentas y rachas de viento este fin de semana

Además, la sensación térmica, temperatura que percibe el cuerpo humano al aire libre, la cual suele diferir de la temperatura real del aire medida por un termómetro, será de entre 45° hasta los 47° C con ambiente extremadamente caluroso.

¡Tómalo en cuenta! La #OlaDeCalor ☀️seguirá hoy y mañana en #México. Toma nota de los detalles de este fenómeno en el siguiente video y no dejes de mantenerte bien hidratado pic.twitter.com/yE27qAnRKN — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 29, 2026

Los vientos serán de entre 40 a 65 km/h con dirección Sureste-Noreste, rachas de 60 km/h en la costa y de 30 a 40 km/h en el interior del estado, humedad relativa de 20-40% e índice UV de 11-13 extremo, por lo que se requiere protección máxima.

Noticia Destacada Alerta por calor en México: reportan 3 muertes y más de 150 casos por altas temperaturas

Temperatura máxima en Yucatán

Hay alerta por mayor riesgo en por lo menos 35 municipios de Yucatán para este jueves 30 de abril, donde se recomienda tomar mayores precauciones:

Mérida

Kanasín

Chocholá

Seyé

Santa Elena

Samahil

Sacalum

Opiché

Muna

Maxcanú

Kinchil

Kantunil

Izamal

Hunucmá

Huhí

Hoctún

Hocabá

Xocchel

Umán

Tixpéhual

Tixkokob

Timucuy

Tetiz

Tekantó

Tecoh

Tahmek

Sudzal

Cacalchén

Buctzotz

Bokobá

Acanceh

Abalá

Halachó

Cuzamá

Recomendaciones ante el calor extremo

Ante las altas temperaturas previstas, autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado, usar ropa ligera y clara, así como prestar especial atención a niños, adultos mayores y mascotas.

El pronóstico advierte que las condiciones de calor extremo podrían continuar en los próximos días, por lo que se pide a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales.