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Yucatán “arderá” este Día del Niño: sensación térmica de 47 grados afectará a más de 35 municipios este 30 de abril

Este jueves 30 de abril las temperaturas permanecerán muy calurosas en Yucatán, informa Protección Civil.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

29 de abr de 2026

2 min

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Yucatán mantendrá el ambiente caluroso este jueves 30 de abril
Yucatán mantendrá el ambiente caluroso este jueves 30 de abril / Por Esto!

Este jueves 30 de abril en el Día del Niño y la Niña, Yucatán continuará ardiendo de calor, pues se mantendrá la sensación térmica hasta de 47° C, afectando a por lo menos 35 municipios del estado.

La Coordinación de Protección Civil Yucatán (Procivy) dio a conocer que para este día la temperatura máxima esperada se encontrará entre los 38° a 42°C en municipios del interior del estado, mientras que en la zona costera oscilará entre los 32 y 34°C.

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Además, la sensación térmica, temperatura que percibe el cuerpo humano al aire libre, la cual suele diferir de la temperatura real del aire medida por un termómetro, será de entre 45° hasta los 47° C con ambiente extremadamente caluroso.

Los vientos serán de entre 40 a 65 km/h con dirección Sureste-Noreste, rachas de 60 km/h en la costa y de 30 a 40 km/h en el interior del estado, humedad relativa de 20-40% e índice UV de 11-13 extremo, por lo que se requiere protección máxima.

A la fecha se han contabilizado 77 casos de golpe de calor, 73 de deshidratación y 16 quemaduras solares

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Temperatura máxima en Yucatán

Hay alerta por mayor riesgo en por lo menos 35 municipios de Yucatán para este jueves 30 de abril, donde se recomienda tomar mayores precauciones:

  • Mérida
  • Kanasín
  • Chocholá
  • Seyé
  • Santa Elena
  • Samahil
  • Sacalum
  • Opiché
  • Muna
  • Maxcanú
  • Kinchil
  • Kantunil
  • Izamal
  • Hunucmá
  • Huhí
  • Hoctún
  • Hocabá
  • Xocchel
  • Umán
  • Tixpéhual
  • Tixkokob
  • Timucuy
  • Tetiz
  • Tekantó
  • Tecoh
  • Tahmek
  • Sudzal
  • Cacalchén
  • Buctzotz
  • Bokobá
  • Acanceh
  • Abalá
  • Halachó
  • Cuzamá

Recomendaciones ante el calor extremo

Ante las altas temperaturas previstas, autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado, usar ropa ligera y clara, así como prestar especial atención a niños, adultos mayores y mascotas.

El pronóstico advierte que las condiciones de calor extremo podrían continuar en los próximos días, por lo que se pide a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales.

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