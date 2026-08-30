Localizan con vida a dos de los tres jóvenes privados de la libertad en Chetumal

Fueron localizados con vida dos de los tres jóvenes que habían sido privados de la libertad la madrugada del sábado en Chetumal. Se trata de Luis Manuel Cervantes Cámara y Jonathan Farid Manzanilla Aguilar, quienes ya se encuentran bajo resguardo institucional para su valoración correspondiente. Continúan las labores para localizar a Everardo Enrique Hernández Manzanilla, tercer integrante del grupo, de quien hasta el momento no se tiene información sobre su paradero.

Los hechos se remontan a la madrugada del pasado sábado, cuando los tres jóvenes, de 20, 21 y 23 años de edad abandonaron un centro nocturno del Boulevard Bahía a bordo de un automóvil compacto de color negro. Al circular a la altura del Faro de Chetumal, fueron interceptados por un grupo de sujetos no identificados, quienes presuntamente los privaron de la libertad en ese punto de la ciudad.

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Una vez confirmada la desaparición, el aparato de seguridad del estado reaccionó de forma inmediata. Elementos estatales y federales establecieron un operativo simultáneo por tierra y aire, en el que la aeronave Águila de la SSC sobrevoló distintos sectores de Chetumal en busca de indicios sobre el paradero de los jóvenes.

Tras su localización, Cervantes Cámara y Manzanilla Aguilar fueron puestos bajo resguardo de las autoridades correspondientes, donde reciben la atención necesaria y son sometidos a las valoraciones pertinentes para determinar su estado de salud físico y emocional tras el episodio.

Los equipos de inteligencia y los grupos operativos en campo mantienen activa la búsqueda de Everardo Enrique Hernández Manzanilla, cuyo paradero continúa sin esclarecerse.

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La Fiscalía General del Estado, en conjunto con las corporaciones que integran el Gabinete de Paz, informó que las investigaciones permanecen abiertas, tanto para dar con el tercer joven como para identificar a los responsables de la privación de la libertad del grupo.

Las autoridades no han proporcionado hasta el momento detalles adicionales sobre posibles líneas de investigación, ni han señalado un móvil específico detrás del hecho, aunque las corporaciones de seguridad reiteraron que el operativo de búsqueda permanece activo en distintos puntos de la capital del estado.