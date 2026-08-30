Comunidad taurina protesta en Mérida contra prohibiciones a las corridas de toros

Al grito de “libertad de elegir” y “vivan los toros”, la comunidad taurina de Yucatán “tomó” el Paseo de Montejo para manifestarse en contra de las prohibiciones de realizar corridas.

En punto de las 08:00 horas alrededor de 300 personas entre toreros, rejoneadores, subalternos, ganaderos, peluqueros, vendedores y aficionados a la fiesta brava se dieron cita en el Monumento a la Patria para realizar la primera manifestación a favor de las corridas de toros en el Estado.

“Solo venimos a pedir nuestro derecho al libre albedrío y que no se dañe la economía de miles de familias que vivimos alrededor de la fiesta, disfrutamos el arte de ver a un torero arriesgar la vida ante un toro bravo y de torturar animales”, comentó Diana Peniche Marenco, empresaria taurina y una de las voces de los manifestantes.

Yucatán es el Estado de México con más corridas, alrededor de mil 100 al año, tanto en plazas sólidas como en tablados, corridas de postín y charlatanes, con un promedio de 100 familias beneficiadas en forma directa económicamente en cada uno.

En la manifestación estuvieron presentes niños, jóvenes, abuelos y familias completas.