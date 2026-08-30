Pasteles, mariachi y camiones marcan: Llenan de acarreados evento de Pablo en Campeche

Con cientos de acarreados entre funcionarios, y gente de otros municipios, así como con el despilfarro de miles de pesos presuntamente de recursos públicos, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presentó al impuesto Pablo Gutiérrez Lazarus para simular la aceptación de la base militante de cara al proceso electoral del 2027.

Desde antes de las nueve de la mañana, varios camiones procedentes de diversas partes del Estado, así como varios servidores públicos de primer y segundo nivel, comenzaron a congregarse en las inmediaciones de la Concha Acústica, o recién bautizada como el “Domo del Jaguar”. Camiones con una capacidad superior a las 50 personas comenzaron a congregarse en las calles aledañas para evitar ser vistas por los presentes, así como incluso había combis procedentes de Candelaria y Escárcega que luego de bajar a sus pasajeros, terminaron por resguardarse en el Parque Moch Cohuo.

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A la llegada, todos los presentes fueron ingresando en una línea para que, personal que labora en la comuna de Carmen comenzó la entrega de las camisas con el eslogan de Pablo Gutiérrez Lazarus de “Amor x Campeche”, mismo que utilizó cuando fungía como edil carmelita, cuando era “Amor x Carmen” con colores diferentes. La mayoría de los presentes, eran ciudadanos traídos directamente de Ciudad del Carmen e incluso desde la Península de Atasta, quienes fungieron como relleno ante el poco poder de convocatoria que tuvo Pablo Gutiérrez Lazarus A pesar de que la convocatoria señalaba que la supuesta última “Asamblea informativa” comenzaría a las 10 de la mañana, esta fue aplazada hasta más del mediodía hasta que el virtual candidato a la gubernatura, apadrinado por aún mandataria Layda Sansores San Román, hizo su arribo en una camioneta, blanca, tipo Suburban.

Escoltado principalmente por el grupo cercano de la Gobernadora Layda Sansores, así como por los diversos alcaldes que estuvieron presentes como Juan Carlos Hernández Rath, Jaime Muñoz Morfín, Mariela Sánchez Espinosa y Guadalupe Avecedo Rodríguez, e incluso por el secretario de Gobierno Víctor Sarmiento Maldonado, se abrió paso entre los presentes. Como si fuera mitin político, fue anunciada la entrada de Pablo Gutiérrez Lazarus a la explanada, donde su círculo de protección evitó que algunas personas que quisieran cuestionarlo, o recriminarle su gestión no pudieran acercarse.

Con casi dos horas de retraso, y con una temperatura registrada de 32 grados centígrados, pero con sensación térmica de 36, donde los presentes tuvieron que soportar el sofocante calor únicamente con sus abanicos, bajo el desfile de funcionarios afines al partido en el Gobierno. Algunos participantes que acudieron de la ciudad capital, reconocieron que los obligaron a ir, por lo que, solamente cumplieron con “checar asistencia” y se retiraron del sitio, por lo que dejaron varios espacios vacíos a lo largo del inmueble.

Luego del largo recorrido hasta el escenario principal, Ángel Mizraim Valencia Jerónimo, uno de los dirigentes morenistas y representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) comenzó con su mensaje al decir “No estamos en campaña, pero como parece”, al reconocer el proselitismo en el que incurre el representante guinda.

En el uso de la palabra, Gutiérrez Lazarus no perdió el tiempo para desprestigiar a los Gobiernos de Movimiento Ciudadano (MC) al grado de catalogarlos de insuficientes e irresponsables, que se niegan a atender los servicios públicos, así como a las autoridades municipales de las últimas tres administraciones de la capital del Estado. Pese a que su municipio es de los más inseguros de toda la Entidad, así como tiene observaciones millonarias por parte de la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam) no dudó en ejemplificarse como un alcalde modelo, donde sus entonces gobernados no tienen carencias sociales.

Señalan acarreo durante asamblea de Morena encabezada por Pablo Gutiérrez Lazarus

En tanto, el responsable de Morena en la Península de Yucatán, Javier Ruiz Medina, recriminó que el partido guinda no debe basar su discurso únicamente en atacar a otros grupos políticos o a victimizarse, sino a presentar propuestas, así como regresar al trabajo de campo. Ello, luego de escuchar los mensajes que dieron los representantes guindas, así como recién impuesto como Coordinador Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional, Pablo Gutiérrez Lazarus, que arremetió contra todos aquellos que no compaginan con sus intereses. Hasta el momento ni el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) o el Instituto Nacional Electoral (INE) han confirmado si emprenderán o abrieron una investigación por la presunta campaña anticipada que ha realizado Morena en favor de Pablo Gutiérrez Lazarus.

Pan y circo

Al concluir con el proselitismo, personal de Morena sacó decenas de pasteles en cuatro diferentes puntos de la concha acústica para distribuirlos entre los presentes, bajo el argumento del cumpleaños de Lazarus. Paralelamente, los líderes guindas presentaron un mariachi para que le cantara las mañanitas, mientras la incomodidad del acto era palpable entre los asistentes, la mayoría de ellos que optaron por abandonar el sitio luego de que los músicos concluyeron la primera canción