Cecilia Patrón destaca obras, respaldo a mujeres y el nuevo ordenamiento urbano de Mérida

Con el ordenamiento territorial, la atención a las mujeres y la recuperación de espacios públicos como principales banderas, la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada rindió ayer su Segundo Informe de Gobierno, en el que aseguró que Mérida entra en una nueva etapa de crecimiento con reglas definidas rumbo al año 2050. Por primera vez, el ejercicio de rendición de cuentas salió de la ciudad y se realizó en la plaza principal de Dzityá, una de las 47 comisarías del municipio, donde la presidenta municipal defendió lo realizado durante sus primeros dos años de gestión y llamó a preservar el modelo de desarrollo de la capital yucateca.

“Nuestro deber más elemental y más sagrado es defender nuestra forma y manera de vivir y gobernarnos”, afirmó ante funcionarios, representantes empresariales, legisladores, exalcaldes e invitados. Uno de los principales anuncios fue la aprobación del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Mérida (Pmotdum), instrumento que no se actualizaba desde 2017 y que establece las directrices para el crecimiento urbano durante las próximas décadas. “Mérida tiene una nueva guía para un desarrollo con justicia territorial”, sostuvo.

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Mejoras a la vialidad

Patrón Laviada informó que durante sus primeros dos años de administración se han pavimentado y repavimentado 200 kilómetros de calles. También señaló que el programa de modernización del alumbrado público prevé alcanzar 80 mil luminarias LED al cierre de 2026, que se sumarán a la infraestructura ya existente y, de acuerdo con el Ayuntamiento, beneficiarán a más de 640 mil habitantes. En materia de espacios públicos, la alcaldesa reportó más de 800 áreas renovadas en más de 300 colonias, fraccionamientos y las 47 comisarías. Asimismo, más de 100 parques cuentan ya con iluminación LED y se desarrollan proyectos derivados del programa de participación ciudadana Diseña tu ciudad, en el que se contabilizaron alrededor de 16 mil votos. Entre las obras anunciadas se encuentran también los primeros corredores verdes en Brisas y Ciudad Caucel.

Capacitación y mayor financiamiento para ellas

La alcaldesa colocó la política dirigida a las mujeres como uno de los ejes centrales de su administración. Afirmó que siete de cada 10 apoyos municipales están dirigidos a mujeres mediante capacitación, financiamiento y herramientas para impulsar actividades productivas. Entre los programas destacó la Universidad de las Mujeres, ya con una primera generación de alumnas. “Este es el resultado de un Ayuntamiento que señaló una ruta clara: un gobierno por las mujeres y para las mujeres”, expresó.

Patrón Laviada aseguró también que Mérida registra la menor brecha salarial entre hombres y mujeres del país y una de las menores tasas de desempleo, aunque durante el informe no presentó el desglose metodológico de esos indicadores. Añadió que la capital yucateca mantiene condiciones favorables para la apertura de negocios, inversión y generación de empleos, y afirmó que es la ciudad más competitiva del Sureste y la segunda del país con mayor crecimiento real del Producto Interno Bruto, con 4.4 por ciento.

Atención a sectores vulnerables

La presidenta municipal destacó también programas dirigidos a distintos grupos de la población. Recordó que, después del incendio registrado en San Luis Sur Dzununcán, se realizaron acciones de atención para 16 viviendas afectadas por el fuego. Mediante el programa Chambea Seguro, agregó, se han entregado más de 2 mil cascos con certificación DOT a trabajadores de plataformas. También resaltó la apertura del primer Centro Municipal de Autismo y anunció que una segunda sede será habilitada en 2027 en la colonia Madero, al Poniente de Mérida. La alcaldesa aseguró que las 47 comisarías cuentan ya con cobertura total de alumbrado público mediante luminarias LED y señaló que continúan los trabajos para rehabilitar los sistemas de agua potable.

Certeza jurídica en comisarías

Otro de los puntos destacados fue la situación patrimonial de las comunidades rurales. Anunció la creación de 35 nuevos fundos legales, con los que se busca otorgar certeza jurídica sobre predios y viviendas a familias que habitan en las comisarías. Explicó que el nuevo Pmotdum también contempla disposiciones para proteger a las comunidades y pueblos originarios frente al crecimiento urbano. El informe incluyó además la digitalización de trámites municipales mediante MID Digital, plataforma con la que el Ayuntamiento pretende reducir tiempos y facilitar gestiones sin necesidad de acudir presencialmente a oficinas. En materia financiera, la alcaldesa Patrón Laviada destacó que su administración obtuvo una calificación AAA de HR Ratings y sostuvo que los resultados se alcanzaron sin incrementar impuestos municipales.

Llama a trabajar con el Estado y la Federación

Al acto acudieron, entre otros, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera; Janitzio Durán Ortegón, en representación del gobernador Joaquín Díaz Mena; legisladores locales y federales, representantes empresariales y exalcaldes de Mérida. Entre los antiguos presidentes municipales presentes estuvieron Luis Correa Mena, Xavier Abreu Sierra, Manuel Fuentes Alcocer, Ana Rosa Payán, Angélica Araujo Lara y Alejandro Ruz Castro. No asistieron Renán Barrera Concha, Mauricio Vila Dosal ni Patricio Patrón Laviada, hermano de la alcaldesa.

En el cierre de su mensaje, Cecilia Patrón Laviada reconoció el trabajo del Cabildo y de las distintas dependencias municipales y dirigió un mensaje de colaboración al gobernador Joaquín Díaz Mena y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. “Cuentan conmigo y cuentan con Mérida”, expresó. Sostuvo que los retos de la ciudad, sus comisarías y la zona metropolitana requerirán coordinación entre los tres niveles de Gobierno. “Seguimos fuertes, seguimos organizados. Seguiremos leales, nobles y solidarios”, concluyó