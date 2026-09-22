Pescadores de Isla Mujeres enfrentan escasez de mero; sólo alcanza para autoconsumo

Las especies de escama que se capturan en Isla Mujeres, como mero, pargo, esmedregal, rubio y lisa, registran un bajo volumen anual, suficiente apenas para el autoconsumo local y sin figurar en el listado estatal, reportaron socios de cooperativas.

En contraste, la extracción de langosta coloca al municipio entre los principales productores.

Noticia Destacada Prohíben redes y ganchos en captura de langosta en Quintana Roo

Según el Anuario de Pesca de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), en el 2025 Quintana Roo contabilizó 589 toneladas de especies de escama, un crecimiento del 171 por ciento respecto de las 217 del año anterior.

Sin embargo, Isla Mujeres no aparece desglosada en esa cifra, debido a que cooperativas como “Patria y Progreso” únicamente cubren pedidos de distintas variedades para clubes de playa.

En cuanto a la langosta, de las 603 toneladas registradas en ese mismo periodo, alrededor de 100 correspondieron a Isla Mujeres, confirmó recientemente el presidente de la Federación de Cooperativas de Quintana Roo, Baltazar Gómez Catzín.

Los productores estiman que podrían alcanzar un volumen similar en esta ocasión, cuando está por iniciar la temporada de vientos del norte, que por lo general desplaza los cardúmenes de la especie hacia las zonas de captura.

Sobre la extracción de otras variedades, Miguel, tripulante de una embarcación, manifestó que entre los peces de escama se encuentran el pargo, esmedregal, rubio y lisa, entre otros.

“La gente nos pide pescado de ración, pero nosotros nos concentramos en la langosta, en el traslado de trampas y sombras cubanas. No hay tiempo para tirar cordeles”, justificó.

Sin embargo, Martín, su patrón, se dedica a obtener especies de consumo popular como el chac-chi, con las que abastece a las loncherías del Mercado municipal “Javier Rojo Gómez”, así como a familias que solicitan otros productos, entre ellos mero y pargo.

En muchas ocasiones, la oferta resulta insuficiente para cubrir la demanda.