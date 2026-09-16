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CFE anuncia cortes de luz en Yucatán este jueves 17 de septiembre: conoce los horarios y zonas afectadas

Trabajos de la CFE en Yucatán buscan mejorar el servicio eléctrico y requieren la interrupción temporal de la energía

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

16 de sept de 2026

1 min

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La CFE realizará trabajos en Yucatán para mejorar el servicio de energía eléctrica
La CFE realizará trabajos en Yucatán para mejorar el servicio de energía eléctrica / Especial

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará trabajos de calibración para mejorar el servicio eléctrico, por lo que varias comisarías, colonias y sectores de Motul tendrán una suspensión temporal del suministro.

La CFE suspenderá temporalmente el servicio de energía eléctrica en Motul, Yucatán, este jueves 17 de septiembre, debido a trabajos de calibración que realizará la paraestatal para mejorar el suministro.

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El aviso fue difundido por el Ayuntamiento de Motul, luego de que la Comisión Federal de Electricidad solicitara apoyo para informar a la población y permitir que las familias de las zonas afectadas puedan tomar sus previsiones.

¿Dónde suspenderán la luz en Motul este 17 de septiembre?

La interrupción del servicio eléctrico durará de 8:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde y contempla diferentes comisarías y sectores de Motul, además de la cabecera municipal y algunas colonias de la periferia. Las zonas señaladas por la CFE son:

  • Motul
  • Colonias de la periferia (Santiago Castillo, San Carlos, San Juan)
  • Kancabchen Rancho
  • Dzununcán
  • Kambul
  • Kancabal
  • Kaxatah
  • Kopté
  • Mesatunich
  • Santa Cruz Pachón
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¿Por qué cortarán la energía eléctrica en Motul?

De acuerdo con el aviso, la suspensión se debe a trabajos de calibración que realizará la CFE, como parte de las acciones para mejorar el servicio eléctrico en la zona.

Ante la interrupción temporal, las autoridades recomendaron a los habitantes de las comunidades y colonias contempladas tomar las medidas necesarias y organizar sus actividades con anticipación.

El Ayuntamiento de Motul pidió a la población considerar el aviso y agradeció la comprensión mientras se llevan a cabo los trabajos de la Comisión Federal de Electricidad.

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