CFE anuncia cortes de luz en Yucatán este martes 22 de septiembre: conoce las zonas afectadas hasta por ocho horas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará trabajos programados que provocarán una suspensión temporal del servicio de energía eléctrica en cuatro localidades de Yucatán, por lo que se recomienda a la población tomar previsiones para evitar afectaciones durante el periodo de interrupción.

La suspensión fue notificada a la población y contempla varias zonas de la región durante este martes, de acuerdo con la información proporcionada por la empresa eléctrica.

Noticia Destacada Renuncian tres mujeres al comité del Faispiam en Espita y piden investigar el manejo de recursos

¿A qué hora se suspenderá la luz en Yucatán?

La CFE informó que el corte de energía eléctrica se realizará este martes 22 de septiembre de 2026, de 8:00 a 16:00 horas, debido a trabajos programados en la red eléctrica.

Durante este periodo, los habitantes de las localidades contempladas podrían permanecer sin suministro eléctrico, por lo que se recomienda desconectar aparatos y equipos electrónicos que puedan resultar afectados por variaciones de voltaje al momento de restablecerse el servicio.

Estas son las localidades de Yucatán donde habrá corte de luz

De acuerdo con el aviso de la CFE, la suspensión temporal del servicio contempla las siguientes localidades:

Conkal

Chicxulub Pueblo

Ixil

Toó, Mocochá

El horario previsto para los trabajos será de 8:00 a 16:00 horas, aunque la duración efectiva de la interrupción dependerá del desarrollo de las labores realizadas por la CFE.

Noticia Destacada Captura de pulpo recupera ritmo durante septiembre y alcanza 4 mil 200 toneladas en Yucatán

Recomendaciones ante el corte de energía de la CFE

Ante la suspensión programada, se recomienda a los habitantes de las localidades señaladas tomar las previsiones necesarias, principalmente quienes dependen de equipos eléctricos para sus actividades cotidianas.

También es conveniente mantener cargados teléfonos celulares y otros dispositivos, además de evitar abrir innecesariamente refrigeradores y congeladores mientras permanezca suspendido el suministro.

La información fue proporcionada por la Comisión Federal de Electricidad, como parte de los trabajos programados para este martes 22 de septiembre.