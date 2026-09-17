Churrería ofrece disculpas al vendedor de kibis Don Carlos tras incidente en la Feria de San Román de Campeche

La Churrería El Jarocho ofreció una disculpa pública a Don Carlos, conocido vendedor ambulante de kibis y tostaditas de seso por su tradicional pregón “De a peso la bolsa”, después del incidente ocurrido durante la Feria de San Román, en San Francisco de Campeche.

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Mediante un comunicado dirigido a la comunidad campechana, el establecimiento reconoció que integrantes de su personal estuvieron involucrados en el altercado y admitió que la manera en la que intervinieron no fue adecuada. La empresa aseguró que revisará internamente su actuación y reforzará sus protocolos para resolver futuros desacuerdos mediante el diálogo y el respeto.

Churrería presenta su versión del incidente

El negocio sostuvo que, durante el intercambio y en medio del movimiento de las personas, cayó al suelo la cebolla que acompañaba los productos de Don Carlos. Afirmó que los kibis no fueron arrojados ni terminaron en el piso por acciones de su personal, como se señaló inicialmente en redes sociales.

El negocio aclaró que solo cayó la cebolla y negó haber tirado los kibis al suelo intencionalmente. / Especial

Pese a esta aclaración, la churrería reconoció que su respuesta fue inadecuada y afirmó que decidió pagar la mercancía dañada como un gesto de conciliación. También señaló que, después de que Don Carlos se retiró, se comunicó con uno de sus familiares y mantiene abierto el diálogo para escuchar sus inquietudes.

¿Qué ocurrió con Don Carlos?

El incidente se registró el miércoles 16 de septiembre sobre la avenida Fundadores, donde Don Carlos ofrecía sus productos cerca del puesto de churros instalado con motivo de la feria. Versiones difundidas en redes sociales indicaron que la discusión comenzó por diferencias relacionadas con los permisos y el espacio utilizado para vender.

Las primeras publicaciones aseguraron que la mercancía del vendedor fue arrojada al suelo y mencionaron un posible intento de agresión física. Videos del momento mostraron una confrontación y productos en el piso, lo que provocó críticas contra el establecimiento y muestras de apoyo hacia el comerciante. Sin embargo, no todas las circunstancias han sido confirmadas por las autoridades.

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Como respuesta ciudadana, este jueves 17 de septiembre se convocó al “Kibifest” en la casa de Don Carlos, con el objetivo de comprarle toda su mercancía y ayudarlo a recuperar parte de sus ingresos. La iniciativa surgió después de que el caso generara indignación y solidaridad en redes sociales.

La churrería afirmó que detrás de ambos comercios existen familias que dependen de las ventas diarias y recordó que también inició como un negocio de calle y de ferias. Finalmente, reiteró su disposición al diálogo y sostuvo que la Feria de San Román debe ser un espacio de convivencia y trato digno para comerciantes y visitantes. Hasta ahora, no se ha informado si existe una denuncia formal por lo ocurrido.

JGH