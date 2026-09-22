Gobierno reporta ahorros por casi 84 mil mdp en dos años por compras, contratos y reestructura

El Gobierno de México reportó ahorros por casi 84 mil millones de pesos en los primeros dos años de la actual administración, principalmente por ajustes en compras públicas, revisión de contratos, reducción de estructuras administrativas y seguimiento de multas y sanciones.

La cifra fue presentada este martes 22 de septiembre por Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno.

Buenrostro explicó que el enfoque de la dependencia se ha concentrado en la prevención, con el objetivo de detectar posibles irregularidades antes de que se ejerzan recursos públicos de manera incorrecta.

¿De dónde salen los casi 84 mil millones de pesos de ahorro?

La secretaria detalló que 29 mil millones de pesos corresponden a mejoras en las estrategias de compras públicas, con mayor competencia entre proveedores y ajustes en los requerimientos técnicos de las licitaciones.

Otros 42 mil millones de pesos se atribuyen a la revisión y seguimiento de contratos públicos, principalmente de obra, para evitar sobrecostos o estimaciones incorrectas.

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Además, la reestructura organizacional del Gobierno federal generó alrededor de 7 mil 800 millones de pesos de ahorro, mientras que el seguimiento de multas y sanciones a servidores públicos y proveedores representó cerca de 4 mil 800 millones de pesos.

Compras del IMSS permitieron reducir costos en equipo médico

Buenrostro puso como ejemplo una compra de equipamiento médico realizada por el IMSS, en la cual la Secretaría Anticorrupción participó para ampliar la competencia entre fabricantes.

De acuerdo con la funcionaria, el proceso permitió adquirir tecnología más reciente con un costo 46% menor respecto a las condiciones inicialmente consideradas.

También destacó cambios a las reglas de adquisiciones para facilitar la participación de mipymes y cooperativas en las compras gubernamentales.

#MañaneraDelPueblo. “Prevenir es ahorrar”, destaca Raquel Buenrostro. En dos años casi 84 mil millones de pesos del presupuesto se han protegido a través de @BuenGobierno_mx pic.twitter.com/MwwG3hLZvK — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 22, 2026

Sheinbaum destaca prevención antes de aplicar sanciones

Tras la presentación, Claudia Sheinbaum señaló que la Secretaría Anticorrupción revisa procedimientos desde etapas tempranas y puede detener licitaciones cuando identifica posibles irregularidades.

La Presidenta situó el monto en alrededor de 83 mil millones de pesos evitados por altos costos en productos, servicios u obras públicas, cifra cercana a los casi 84 mil millones reportados por Buenrostro.

El dato forma parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno. En su mensaje del 1 de septiembre, Sheinbaum también informó que el Gobierno federal redujo el gasto corriente en 200 mil millones de pesos frente a 2024, una cifra distinta a los ahorros preventivos presentados este martes por la Secretaría Anticorrupción.

IO