Dengue gana terreno en Yucatán: contagios aumentan y ya hay 19 municipios afectados

El dengue amplió su presencia en Yucatán durante la semana epidemiológica 36, luego de que seis municipios registraron sus primeros casos confirmados del año y elevaron de 13 a 19 las demarcaciones con contagios comprobados, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal.

Entre el 8 y el 14 de septiembre fueron confirmados seis nuevos enfermos, con lo que el acumulado estatal pasó de 33 a 39 casos, un aumento semanal de 18.2%. Los nuevos municipios incorporados al mapa epidemiológico son Umán, Motul, Dzilam González, Calotmul, Chemax y Tinum.

Este último alberga a Chichén Itzá, la zona arqueológica más visitada de México durante los primeros ocho meses de 2026, con un millón 338 mil 700 visitantes, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

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Sin embargo, el registro epidemiológico únicamente identifica a Tinum como municipio de residencia o procedencia del caso, por lo que no permite establecer que el contagio haya ocurrido en Chichén Itzá ni dentro de la zona arqueológica.

De los seis casos confirmados durante la semana 36, cuatro corresponden a dengue no grave y dos presentan signos de alarma.

Con estas incorporaciones, Yucatán acumula 39 enfermos confirmados: 19 con dengue no grave, 19 con signos de alarma y uno clasificado como grave.

La vigilancia médica también muestra un incremento de personas con síntomas compatibles con la enfermedad. Los casos probables acumulados pasaron de mil 743 en la semana 35 a mil 850 en la semana 36, un crecimiento de 6.1%.

Sólo durante la última semana analizada, 107 personas acudieron a consulta con síntomas compatibles con dengue, 16 más que las 91 registradas siete días antes. Esto equivale a un promedio aproximado de 15 consultas diarias.

Hasta la semana 36, Yucatán no registra defunciones confirmadas por dengue en 2026.

La Secretaría de Salud ha estudiado 12 fallecimientos de personas que presentaron síntomas compatibles con la enfermedad. En siete casos ya se descartó al dengue como causa y cinco continúan bajo análisis.

En el mismo periodo de 2025 se habían confirmado dos fallecimientos relacionados con el virus.

Dos municipios en zona de epidemia

El mapa epidemiológico federal ubica a Dzilam de Bravo y Calotmul dentro de la categoría de epidemia. Calotmul ingresó a esa clasificación después de registrar su primer caso confirmado del año.

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Cansahcab aparece en zona de alarma y Tixméhuac también permanece bajo vigilancia, mientras los otros 15 municipios con casos confirmados se encuentran dentro de la denominada zona de seguridad.

Estos son Mérida, Progreso, Tizimín, Izamal, Peto, Sotuta, Oxkutzcab, Ticul, Valladolid, Espita, Umán, Motul, Dzilam González, Chemax y Tinum.

La clasificación no significa ausencia de riesgo, sino que responde a los parámetros epidemiológicos utilizados por la Secretaría de Salud para medir incidencia y transmisión en cada municipio.

En Yucatán circulan este año los serotipos DENV-2 y DENV-3, según los registros federales.

A nivel nacional, las mujeres representan 54% de los casos confirmados, mientras los grupos de 15 a 19, de 10 a 14 y de 20 a 24 años concentran la mayor cantidad de enfermos. La Secretaría de Salud no publica en el reporte citado un desglose equivalente para Yucatán.