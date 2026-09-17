Era coreógrafo del Carnaval: identifican de manera preliminar a hombre hallado en el pozo de un antro de Kanasín

La víctima que perdió la vida tras caer a un profundo pozo en el estacionamiento de un conocido antro de la colonia Xelpac de Kanasín fue identificada de manera preliminar como Eleazar D.X., de aproximadamente 40 años, quien era conocido en el ambiente de los carnavales por su participación como coreógrafo.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles, luego de la celebración por el Grito de Independencia en el establecimiento Evolution Music, ubicado sobre la calle 33 con 69, donde se concentraron varias personas durante la noche.

De acuerdo con los primeros reportes, Eleazar habría estado conviviendo con algunos amigos y, cerca de las 4 de la madrugada, presuntamente ya habían solicitado un servicio de transporte por aplicación para regresar a sus domicilios.

Fue en ese momento cuando, según una de las versiones que comenzó a circular, el hombre se encontraba sentado en el brocal del pozo y habría perdido el equilibrio, cayendo accidentalmente al interior.

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El pozo tendría una profundidad cercana a los 15 metros, por lo que la caída habría ocasionado lesiones que terminaron por causarle la muerte.

Investigan qué ocurrió antes de la caída al pozo en Kanasín

Inicialmente también trascendió una versión en la que se señalaba que Eleazar habría sido arrojado al pozo después de una presunta riña ocurrida al interior del establecimiento. Sin embargo, esta hipótesis no ha sido confirmada por las autoridades y permanece como una de las líneas que deberán ser esclarecidas mediante las investigaciones.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal de Kanasín acudieron al establecimiento y confirmaron que una persona se encontraba en el interior de la oquedad. Posteriormente llegaron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y rescatistas especializados, quienes realizaron las maniobras necesarias para recuperar el cuerpo.

La zona fue acordonada mientras agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) recababan testimonios y evidencias para determinar qué ocurrió antes de que el hombre terminara en el interior del pozo.

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Semefo trasladó el cuerpo para determinar la causa de muerte

Más tarde, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó para practicarle la necropsia de ley.

El procedimiento permitirá establecer oficialmente la causa del fallecimiento, mientras las autoridades continúan con las diligencias para determinar si la caída ocurrió de manera accidental o si existió alguna otra circunstancia relacionada con la muerte de Eleazar.

La identificación de la víctima se mantiene de manera preliminar, por lo que serán las autoridades correspondientes las que determinen oficialmente su identidad y las condiciones en las que ocurrió el fatal incidente.