Ameba comecerebros en Yucatán: esto se sabe sobre el riesgo para el agua y los cenotes

La confirmación de Naegleria fowleri, conocida como la ameba comecerebros, en un lago artificial de Mérida ha generado dudas sobre un posible riesgo para otros cuerpos de agua de Yucatán, incluidos los cenotes y sitios donde se realizan actividades recreativas.

De acuerdo con el Gobierno del Estado, el hallazgo corresponde al cuerpo de agua donde se realizaron las actividades del paciente y este sitio no tiene conexión con otros espacios recreativos ni con la red de agua potable.

La ameba comecerebros fue confirmada en un lago artificial de Mérida

El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) confirmó que el fallecimiento de un hombre de 34 años por meningoencefalitis fue causado por Naegleria fowleri.

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El Gobierno del Estado de Yucatán expresó su solidaridad con sus familiares ante esta sensible pérdida.

La Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública detectó la ameba en muestras de agua tomadas del lago artificial donde el paciente realizó actividades. Este resultado relaciona dicho sitio con la vía probable de infección.

Tras la confirmación de Naegleria fowleri en las muestras, la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) ratificó la suspensión de actividades en las instalaciones del lago.

El acta de verificación será turnada al área de dictamen y resoluciones para determinar las medidas administrativas correspondientes.

El lago con la ameba no está conectado con cenotes ni agua potable

El Gobierno de Yucatán informó que este cuerpo de agua artificial no está conectado con otros espacios recreativos ni con la red de agua potable.

Por ello, la detección de Naegleria fowleri en este sitio no significa que la ameba se haya extendido a los cenotes u otros cuerpos de agua de la entidad. La autoridad estatal señaló que no hay riesgo para la población de Yucatán derivado de este caso.

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La detección corresponde a las muestras tomadas en el lago artificial donde se desarrollaron las actividades del paciente, por lo que las medidas sanitarias se mantienen concentradas en esas instalaciones.

Nuevas pruebas definirán la reapertura del lago artificial

El cierre temporal continuará hasta que se cumplan las condiciones establecidas por las autoridades sanitarias.

La empresa responsable deberá demostrar mediante pruebas de laboratorio que el agua del lago es apta para uso recreativo, de acuerdo con la NOM-245-SSA1-2010.

Una vez que se presenten estos resultados, la autoridad realizará una nueva verificación y muestreo del agua. Con base en los resultados obtenidos se determinará si existen las condiciones para suspender la medida de cierre temporal.