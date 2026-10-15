Intensa lluvia activa brigadas de Protección Civil en Felipe Carrillo Puerto

Una intensa lluvia acompañado con tormentas eléctricas vino a activar a la brigada de Protección Civil, para realizar los recorridos en zonas susceptibles al encharcamiento en la ciudad, principalmente en el centro donde la acumulación de agua es de consideración.

Hasta el momento no se tiene algún reporte que el agua haya ingresado en alguna vivienda, aseguró el coordinador de Protección Civil, Angel Sulub.

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La fuente señaló que durante la precipitación pluvial, se tuvo que activar una brigada del personal de Protección Civil para realizar recorridos en las zonas susceptibles a la inundación, debido a que el agua de lluvia arrastra los desechos sólidos que tiene en su paso y que termina en las rejillas de los pozos de absorción, por lo que si no se retira provoca que el agua se disipe lentamente.

Siguió diciendo que hasta el momento no se ha recibido algún reporte que el agua haya ingresado en alguna vivienda, lo que se recibimos fue el reporte de la caída de un árbol, en la calle 44 entre las calles 77 y 79 de la colonia Plan de Ayala, mismo que obstruía parte de la calle.

Ante esta situación, con el apoyo de motosierras se pudo retirar las ramas y cortar el tronco para que de esta manera despejar la calle y pueda reanudarse la circulación vehicular en esta zona.

Según se pudo observar en el lugar, el árbol que se desplomó debido al paso de los años, se pudieron las raíces y con la lluvia, vino a provocar un determinado peso lo que ocasiono que se desplomara, sin causar daño alguno, solamente obstruyó la calle.