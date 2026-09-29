Lluvias provocaron encharcamientos y caída de árboles en Bacalar

Las lluvias en Bacalar dejaron calles con agua acumulada y árboles caídos en distintos puntos de la ciudad.

El caso que requirió mayor atención se presentó en la zona norte, sobre la vía de salida del Pueblo Mágico, a la altura del Museo Fotográfico de Bacalar. Ahí, un árbol cayó sobre el área de circulación y obstruyó el paso, por lo que fue necesaria la presencia de las corporaciones de emergencia.

Noticia Destacada ¿Adiós lluvias? Especialista advierte inicio de sequía en la Península de Yucatán a partir de octubre

Al sitio acudieron los elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes realizaron trabajos de poda, corte y retiro del ejemplar. El objetivo fue liberar la vía y disminuir los riesgos para quienes transitan por el lugar.

Además de la atención al árbol caído, las brigadas hicieron recorridos por distintos puntos donde se registraron encharcamientos.

En esas zonas efectuaron labores de limpieza, con especial énfasis en los alrededores de los pozos de absorción, de donde retiraron residuos y materiales que pudieran obstruir el desalojo del agua de lluvia para que el agua drene con mayor rapidez. No hubo reporte de daños materiales en viviendas o vehículos.