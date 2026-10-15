Frente Frío 2 dejará lluvias en Yucatán este fin de semana; Procivy descarta bajas temperaturas

El Frente Frío número 2 permanecerá estacionario sobre la parte central del Golfo de México durante este sábado 17 y domingo 18 de octubre de 2026, sin que se pronostique su ingreso a Yucatán, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy).

Aunque el sistema frontal no avanzará hacia la entidad, su vaguada inducida mantendrá el potencial de lluvias, con mayores acumulados previstos en municipios del oriente, centro y sur del estado, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles precipitaciones y tormentas.

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De acuerdo con Procivy, debido a que el Frente Frío permanecerá estacionario, no se espera un descenso significativo de las temperaturas en Yucatán durante el fin de semana.

Se pronostican temperaturas máximas de entre 28 y 34 grados Celsius, mientras que las mínimas oscilarán entre 19 y 22 grados.

Procivy emite recomendaciones

Ante las condiciones meteorológicas previstas, Protección Civil pidió a la población costera mantenerse atenta a las disposiciones de las autoridades marítimas y portuarias, particularmente ante posibles cierres de puertos.

También exhortó a extremar precauciones durante la navegación y al realizar actividades turísticas, recreativas o comerciales en el mar y en las playas, debido a la presencia de oleaje elevado.

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Para la población en general, recomendó mantenerse alejada de postes, tendidos eléctricos y espectaculares que pudieran caer por efecto del viento, así como evitar pasar debajo de andamios o edificios en construcción.

Asimismo, pidió a los automovilistas detenerse en un lugar seguro durante las lluvias intensas, no cruzar calles inundadas y conducir con precaución ante la reducción de visibilidad y las condiciones que puedan representar un riesgo en las vialidades.

Procivy reiteró el llamado a mantenerse informados a través de los canales oficiales y atender las indicaciones de las autoridades durante este fin de semana.