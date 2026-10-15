Pronostican fin de semana lluvioso en Yucatán: Procivy advierte por posibles inundaciones y alto oleaje

El potencial de lluvias en Yucatán se mantendrá durante este fin de semana debido a la combinación de varios fenómenos meteorológicos, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy), que llamó a la población a tomar precauciones ante posibles inundaciones y condiciones de riesgo.

De acuerdo con la dependencia, entre los sistemas que favorecerán las precipitaciones se encuentran una vaguada en niveles medios y superiores de la atmósfera, el ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe y la cercanía de un sistema frontal, junto con su vaguada inducida.

Ante este panorama, Procivy recomendó a los habitantes de Yucatán mantenerse atentos a las condiciones meteorológicas y tomar medidas preventivas, especialmente en las zonas donde el agua desciende desde áreas más elevadas, debido a que puede generar corrientes fuertes y grandes acumulaciones.

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¿Qué hacer ante las lluvias e inundaciones en Yucatán?

Protección Civil pidió identificar con anticipación los lugares seguros y las rutas de acceso para llegar a ellos, principalmente si se habita en zonas susceptibles a inundaciones.

Asimismo, exhortó a la población a no intentar cruzar calles, caminos o áreas inundadas, ya sea a pie o en vehículo, debido al riesgo que representan las corrientes de agua y la profundidad que pueden alcanzar los encharcamientos.

La dependencia también recomendó mantenerse alejado de postes, cables y tendidos eléctricos, así como de espectaculares que pudieran caer a consecuencia de las condiciones meteorológicas.

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Anticipan alto oleaje

A partir del sábado 17 de octubre, la cercanía del Frente Frío número 2 también favorecerá rachas de viento y oleaje elevado en Yucatán, debido a que el sistema tenderá a mantenerse estacionario sobre la parte central del Golfo de México.

Ante estas condiciones, Procivy recomendó extremar precauciones durante la navegación y las actividades pesqueras, turísticas, recreativas y comerciales, además de atender las indicaciones de las autoridades marítimas, portuarias y de Protección Civil.

También pidió evitar acercarse a escolleras, muelles y zonas donde las olas rompan con fuerza, así como alejarse de la playa y dirigirse a un lugar seguro ante posibles corrientes de retorno, ingreso del mar o inundaciones costeras.

Procivy pide evitar zonas de riesgo durante las lluvias

Otra de las medidas preventivas consiste en evitar pasar por debajo de andamios o edificios en construcción, ya que las condiciones del tiempo pueden incrementar el peligro por la caída de materiales u objetos.

Procivy reiteró la importancia de extremar precauciones durante el fin de semana, mantenerse informado sobre los avisos oficiales y atender las recomendaciones de las autoridades para reducir riesgos ante las lluvias previstas en Yucatán.