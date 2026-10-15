Lluvias en Tulum dejan al descubierto baches y calles deterioradas

Las lluvias registradas en las últimas horas en el municipio de Tulum dejaron al descubierto, una vez más, el deterioro de las calles, donde los encharcamientos se han convertido en una trampa para automovilistas y motociclistas. Los baches, ocultos bajo el agua acumulada, representan un riesgo para quienes transitan por las vialidades, generando molestia entre los conductores que diariamente deben sortear las malas condiciones del pavimento.

En distintos puntos de la ciudad, las precipitaciones provocaron acumulaciones de agua que dificultan identificar la profundidad de los hoyancos. Esta situación ocasiona que los conductores caigan inesperadamente en ellos, exponiéndose a daños en neumáticos, suspensiones y otras partes de sus vehículos. El problema se agrava para los motociclistas, quienes enfrentan un mayor riesgo de perder el equilibrio al atravesar calles inundadas sin conocer las condiciones de la superficie.

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La inconformidad ciudadana se concentra en el estado de las vialidades, pues las lluvias vuelven a evidenciar la presencia de baches que permanecen sin reparación. Conductores señalan que circular por algunas calles se ha convertido en una carrera de obstáculos, debido a que deben esquivar los hoyancos visibles y reducir la velocidad ante los encharcamientos que esconden otros de mayor profundidad. La situación también genera preocupación por los posibles accidentes, especialmente durante la noche, cuando disminuye la visibilidad.

A este panorama se suma el pronóstico meteorológico emitido por Protección Civil de Tulum para este jueves 15 de octubre, que anticipa condiciones de cielo parcialmente nublado a nublado, ambiente bochornoso y ventoso, con probabilidad de lluvias intermitentes y chubascos aislados acompañados de actividad eléctrica. Las precipitaciones podrían intensificarse durante la tarde en el poniente del municipio y durante la madrugada hacia la zona oriental, con vientos del este de entre 15 y 40 kilómetros por hora.

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De acuerdo con el reporte, la temperatura máxima alcanzará los 32 grados centígrados en Tulum, con mínima de 24 grados, mientras que en Cobá se esperan hasta 34 grados y en Francisco Uh May 33 grados. Para Akumal se prevén 31 grados y en Punta Allen 29 grados, con humedad relativa de entre 80 y 90 por ciento, condiciones que mantendrán un ambiente caluroso y húmedo durante la jornada.

Ante la posibilidad de nuevas precipitaciones, los conductores enfrentan el riesgo de continuar circulando entre calles deterioradas y encharcamientos que dificultan detectar los baches. La situación ha reavivado el reclamo ciudadano para que las autoridades municipales atiendan la rehabilitación del pavimento y mejoren el desagüe de las vialidades, antes de que las condiciones provoquen accidentes de mayores consecuencias.