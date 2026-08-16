Onda tropical 27 deja calles inundadas, y árboles derribados en Campeche

Severas inundaciones y encharcamientos, además de la caída de árboles, ramas y postes, provocaron las tormentas eléctricas asociadas con la Onda Tropical número 27, que azotaron durante la tarde de ayer distintos sectores de la capital campechana, desde el Periférico Pablo García y Montilla hasta el malecón.

En aproximadamente una hora de intensa precipitación, las principales calles y avenidas de la ciudad quedaron anegadas, mientras que las fuertes ráfagas de viento ocasionaron la caída de árboles y postes de madera pertenecientes a Teléfonos de México (Telmex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), uno de ellos con transformadores, lo que generó afectaciones al suministro eléctrico en distintas colonias.

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También se reportó la caída de ramas de árboles en diversos puntos de la ciudad, pese a ello las brigadas de Protección Civil Municipal no fueron visibles durante las primeras horas de la contingencia climatológica.

Las fuertes corrientes de agua provenientes de zonas elevadas y los encharcamientos que superaron la altura de banquetas y camellones provocaron que algunos motociclistas perdieran el control de sus unidades al intentar circular por las zonas inundadas.

Uno de estos casos ocurrió en el cruce de la avenida Lázaro Cárdenas con la unidad habitacional Solidaridad Urbana, mientras que otro se registró en la calle Jalisco con avenida Luis Donaldo Colosio, entre la colonia Tomás Aznar y el barrio de Santa Ana.

En el Centro Histórico también se registraron afectaciones. Sobre la calle 16, en el cruce con el Circuito Baluartes, conocida como calle Honda, un vehículo estacionado quedó prácticamente inundado, debido a que el agua ingresó al motor y a la cabina.

Apagones y daños por tormenta eléctrica en la capital campechana

Entre los puntos donde se registraron mayores acumulaciones de agua se encuentran las avenidas Miguel Alemán y López Mateos, así como vialidades de las unidades habitacionales Ciudad Concordia, Siglo XXI y Jaina, en Plan Chac. También hubo afectaciones en las avenidas Presidentes de México y Fidel Velázquez.

La lluvia y los fuertes vientos ocasionaron la caída de árboles y postes, dejando sin energía eléctrica a habitantes de diferentes sectores, entre ellos la colonia Esperanza, el cruce con Infonavit Justo Sierra, la colonia Carmelo y la ampliación San Rafael.

Chenes inundados

Por otra parte, fuertes lluvias acompañadas de granizo, descargas eléctricas y rachas de viento provocaron la caída de un enorme árbol de roble que bloqueó la calle 28 entre la avenida Desiderio Ortegón Cauich y la calle 25, en la colonia San Román, en el municipio de Hopelchén.

El incidente movilizó a vecinos, brigadistas de Protección Civil y elementos del Ejército Mexicano, quienes activaron el Plan DN-III-E para apoyar en las labores de retiro del árbol. Asimismo, se reportó la caída de otros ejemplares en carreteras estatales y federales del municipio.

Antes de la fuerte lluvia registrada la tarde del sábado, se presentaron fallas intermitentes en el suministro de energía eléctrica, ocasionando apagones en diferentes sectores de la ciudad y generando preocupación entre las familias por posibles daños a electrodomésticos.

La tormenta comenzó alrededor de las 16:30 horas y se prolongó durante casi una hora. En la colonia San Isidro se registró un apagón de 30 minutos.

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En la colonia San Román, después de la tormenta, vecinos comenzaron a realizar trabajos para retirar el árbol que obstruía la vialidad. Posteriormente arribaron brigadistas de Protección Civil del Ayuntamiento y, minutos después, una brigada del Ejército Mexicano.

Con ayuda de machetes y motosierras, los equipos de trabajo lograron cortar el árbol en varios segmentos y despejar la calle en menos de media hora, permitiendo nuevamente el paso de vehículos y peatones.

De igual manera, se reportó la caída de árboles sobre la carretera federal 261, en el tramo Hopelchén-Bolonchén de Rejón, cerca del entronque hacia la comunidad de Katab, específicamente en la zona de curvas, por lo que se pidió a los conductores extremar precauciones al manejar.