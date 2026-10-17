Playas de Playa del Carmen, tapizadas de sargazo; comerciantes alertan por malos olores

Los litorales costeros de Playa del Carmen como la zona de Playas 72, 88 y Punta Esmeralda están tapizados de sargazo. Debido al acumulamiento por varios días, la alga empieza a provocar fétidos olores al entrar en estado de descomposición.

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Pequeños comerciantes de la Quinta Avenida de la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta temen que esto continúe hasta las próximas vacaciones de invierno. En un sondeo ciudadano, piden al gobierno municipal reflotar esfuerzos con brigadas para reforzar los trabajos de recolección y procurar mantener las playas en óptimas condiciones.

El comerciante José Uc comentó que las barreras que fueron instaladas han quedado obsoletas, ya que las algas continúan recalando sobre las costas.

La brigada de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) no es suficiente para hacer frente a los recalos; el gobierno municipal debe apostarle al rescate y protección de las playas, pues el turismo viene a Playa del Carmen para disfrutar de las playas y no de moles de cemento, comentó el también comerciante José Luis Guerra.

JGH