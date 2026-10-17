Motociclista derrapa por pavimento mojado y se estrella contra dos autos en Cancún

La mañana de este sábado, las condiciones climatológicas adversas cobraron factura en la vialidad cancunense, luego de que el conductor de una motocicleta protagonizara un aparatoso accidente tras derrapar sobre la avenida Circuito Natura, en las inmediaciones del fraccionamiento Punta Ikal. El incidente generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones temporales al tráfico de la zona.

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De acuerdo con los reportes preliminares recabados en el lugar de los hechos, los acontecimientos se registraron en las primeras horas de la mañana, cuando el motociclista circulaba por la citada arteria. Debido al pavimento mojado, consecuencia de la acumulación de humedad y la llovizna matutina, el operador perdió por completo el control de su vehículo de dos ruedas, lo que provocó que derrapara de manera violenta contra la superficie de rodamiento.

La fuerza del derrape no solo proyectó al conductor contra el asfalto, sino que la motocicleta salió disparada sin control hacia los carriles de circulación, impactándose de manera directa contra dos automóviles particulares que transitaban por el lugar en ese preciso momento, los cuales sufrieron diversos daños materiales en su carrocería.

La motocicleta fuera de control se estrelló contra dos automóviles particulares que transitaban por la vía.

Al presenciar el fuerte impacto y percatarse de que el motociclista había quedado tendido sobre la vía pública con posibles lesiones, automovilistas y transeúntes que circulaban por la zona no dudaron en intervenir. De inmediato, dieron aviso a las líneas de emergencia a través del número 911, solicitando de manera urgente la presencia de elementos de Tránsito Municipal, así como el despliegue de una unidad médica para la valoración del herido.

Minutos después, paramédicos pertenecientes a una empresa privada arribaron al sitio a bordo de una ambulancia. Los socorristas procedieron a brindar los primeros auxilios y la atención prehospitalaria al motociclista, quien presentaba diversas contusiones y raspones derivados de la caída. Tras estabilizarlo en el lugar, determinaron que era necesario su traslado inmediato, por lo que fue canalizado de urgencia al Hospital General de la ciudad para recibir una valoración médica especializada y descartar lesiones internas de gravedad.

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Por su parte, elementos de la Dirección de Tránsito Municipal se abocaron a abanderar la zona para prevenir otro percance vial, tomando conocimiento de los hechos y realizando el peritaje correspondiente para el deslinde de responsabilidades. Asimismo, los conductores de los dos vehículos afectados solicitaron la presencia de sus respectivas aseguradoras con el propósito de iniciar los trámites legales y acordar el pago de los daños materiales ocasionados a sus unidades.

JGH