Camioneta pierde el control por pavimento mojado y termina contra barrera de puente en Puerto Aventuras

Un aparatoso accidente automovilístico se registró la mañana de este sábado sobre la carretera federal 307. El siniestro ocurrió justo al momento en que un automovilista ascendía el puente vehicular de la comunidad de Puerto Aventuras, dejando como saldo cuantiosos daños materiales y una severa afectación a la circulación en la zona.

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De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar de los hechos, el conductor de una camioneta compacta tipo Chevrolet Tornado circulaba de norte a sur sobre la mencionada vía federal.

Al comenzar el ascenso a la estructura del paso elevado, la unidad pasó sobre un pronunciado charco de agua acumulada, producto de las constantes precipitaciones pluviales que se han registrado en la región durante las últimas horas.

El fenómeno conocido como hidroplaneo provocó que el vehículo perdiera por completo la adherencia del neumático con el asfalto.

Al percatarse de la pérdida de control, el chofer intentó maniobrar para corregir la trayectoria; sin embargo, la camioneta proyectó su marcha hacia el costado y terminó montándose de manera intempestiva sobre la banqueta y la estructura de concreto que sostiene la barrera de contención de acero del puente.

El impacto sobre la guarnición de concreto causó severos destrozos en el sistema de dirección, la suspensión delantera y el eje de la unidad, situación que imposibilitó totalmente que la camioneta pudiera continuar su trayecto o ser movida por sus propios medios.

A pesar de la magnitud del percance y el fuerte choque contra la base de la barrera metálica, no se reportaron personas lesionadas. El conductor resultó completamente ileso, presentándose únicamente una crisis nerviosa por el susto del momento, por lo que no fue necesaria la presencia de paramédicos ni traslados de emergencia a centros hospitalarios.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, arribaron al sitio a bordo de una patrulla para tomar conocimiento de lo sucedido. Los agentes de la corporación federal procedieron de inmediato a abanderar el área para prevenir un choque por alcance, dirigiendo el flujo vehicular en ese tramo de la carretera federal 307.

Posteriormente, con la intervención de los operarios de una grúa particular, se llevaron a cabo las maniobras correspondientes para retirar la camioneta siniestrada de la banqueta y engancharla. El vehículo fue remolcado y trasladado a un corralón oficial para la custodia preventiva y el posterior deslinde de responsabilidades.

Tras el percance, mandos de la Guardia Nacional reiteraron el llamado urgente a las y los automovilistas que transitan por la Riviera Maya a extremar precauciones.

JGH