Automóvil termina entre la maleza tras accidente en la carretera 307, en Quintana Roo

La falta de precaución al volante, combinada con la escasa señalización vial y el suelo mojado por las recientes lluvias, estuvo a punto de provocar una tragedia durante la mañana de este sábado. Un aparatoso accidente de tránsito se registró sobre la carretera federal 307, en el tramo con dirección de norte a sur, a la altura de la comunidad de Pammul, dejando como saldo cuantiosos daños materiales y una intensa movilización de los cuerpos de rescate y seguridad.

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Los hechos ocurrieron cuando el conductor de un automóvil compacto tipo Dodge Avenger transitaba a considerable velocidad sobre la mencionada vía federal.

Al llegar al tramo ubicado frente a Pammul, el guiador no se percató a tiempo de la división de carril situada en una semicurva pronunciada. La falta de reflejos y la poca visibilidad provocaron que la unidad montara la guarnición, la cual carece de la señalización reflectiva adecuada, perdiendo por completo el control del manubrio.

Tras impactar el borde de concreto, el vehículo salió proyectado fuera del área de rodamiento, avanzando de manera descontrolada varios metros sobre el acotamiento hasta terminar su alocada carrera internado entre la densa maleza del camellón lateral.

A pesar de lo aparatoso del percance y de los severos destrozos que sufrió la parte frontal y suspensión del automotor, la suerte acompañó a sus ocupantes. Tras quedar atrapados por unos momentos entre los matorrales, los tripulantes lograron salir de la cabina por sus propios medios, resultando prácticamente ilesos. Sin embargo, para evitar responsabilidades legales, los involucrados decidieron abandonar la unidad siniestrada antes de la llegada de los cuerpos de emergencia.

Minutos después, elementos de la Guardia Nacional División Caminos hicieron acto de presencia para tomar conocimiento de lo sucedido y acordonar la zona. Las autoridades federales solicitaron el apoyo de una grúa particular para realizar las delicadas maniobras de rescate y trasladar el coche al corralón oficial. Cabe mencionar que los trabajos no generaron caos vial, ya que la unidad quedó varada en la maleza.

JGH