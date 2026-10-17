De 400 a solo 40 bodas al mes: turismo nupcial se desploma en el sur de Quintana Roo

Factores como el sargazo, aumento de las tarifas hoteleras y encarecimiento de los boletos de avión mantienen en caída libre al turismo de bodas en destinos como la Costa Maya, Bacalar y Chetumal.

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De acuerdo con prestadores de servicios turísticos, entre ellos José McLiberty, el desplome de esta actividad ha sido tal que pasó de un promedio de 400 bodas mensuales a apenas 40 desde el inicio de la temporada de verano, lo que representa una caída del 90%.

Ante este panorama, los empresarios del sector temen que no haya un repunte en la afluencia de visitantes, pues septiembre, octubre y noviembre suelen caracterizarse por una baja ocupación hotelera.

Consideró que el sector atraviesa una etapa crítica debido a la drástica reducción de las celebraciones nupciales, afectadas por diversos factores externos y económicos.

Desde su perspectiva, el encarecimiento de las bodas en el sur de Quintana Roo responde a múltiples causas, entre ellas la inflación, que ha elevado los costos de los servicios necesarios para organizar estos eventos.

A ello se suma la llegada masiva de sargazo a la Costa Maya, aunque destacó que los incrementos en las tarifas aéreas y de hospedaje figuran entre los principales factores que desincentivan la llegada de parejas y sus invitados.

Aunque los prestadores de servicios buscan alternativas para contrarrestar esta severa crisis, McLiberty consideró complicado que la actividad se recupere antes de diciembre.

Josefina Salazar, administradora de un hotel ubicado en el primer cuadro de Chetumal, dijo que la baja ocupación prevalece desde agosto pasado y afecta no sólo a la capital, sino también a Bacalar y Mahahual.

Agregó que estos dos últimos destinos resienten especialmente la disminución de las bodas, debido a que reciben visitantes procedentes de Europa.

Octavio Galera, recepcionista de un centro de hospedaje del primer cuadro de la ciudad, confió en que los índices de ocupación mostrarán una recuperación gradual durante la segunda quincena de noviembre.

Explicó que la disminución del sargazo y la reactivación económica derivada del pago de aguinaldos y otras prestaciones de fin de año podrían favorecer el retorno de turistas al sur del estado y dar un respiro a los prestadores de servicios.

JGH