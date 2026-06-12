Aizen Baulch, el “Bruce Lee yucateco” que conquistó el karate con oro y bronce en la Olimpiada Nacional

De corazón maya, aunque ascendencia australiana y lusitana, el boxito Aizen Baulch Leca está convertido en el máximo prospecto del karate en nuestro Estado.

El joven Bruce Lee yucateco logró su consolidación este año dentro de esta disciplina a nivel juvenil después de ser el mejor exponente peninsular dentro de este deporte en la Olimpiada Nacional pasada, al conseguir un par de preseas: una de oro y otra de bronce.

“En este año me he consolidado como competidor, este fue mi tercera Olimpiada y la primera vez que consiguió medalla de oro, pero además esto me abrió el camino para buscar estar dentro de la selección nacional para eventos internacionales”, comentó el artemarcialista en su visita al POR ESTO!

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De tan sólo 15 años, Aizen, su nombre viene de la palabra Zen (la cual es una escuela del budismo que busca la iluminación espiritual a través de la meditación), es nacido en Cozumel, pero desde meses de nacido vive en Mérida, de madre portuguesa y padre australiano; sin embargo, él representa con orgullo a Yucatán.

“Comencé dentro del karate a los tres años, antes pasaba con mi mamá en las puertas del dojo y le pedía que me inscribiera, fue a los tres años que me metió a aprender y llevo ya 12 años practicándolo”.

Con un metro con 80 metros y su fenotipo no propio de nuestras tierras, le ha permitido dominar la división más grande de este deporte, la de más de 65 kilogramos e imponerse a nivel nacional en forma individual.

“No fue nada sencillo conseguir el primer lugar, ya que tuve que aventarme nueve combates para conseguirlo, los rivales no fueron nada sencillos, pero tuve la calidad para imponerme, la mayoría de los combates lo gané por puntos, con control y dominio en el combate”.

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Las preseas del boxito fueron en individual, donde terminó primero y en equipos quedó tercero, ambos en la modalidad de combate ya que, a decir de él, le gustan los cocolazos.

“A mi mamá no le gustan los golpes, pero a mí me encanta, jamás he hecho kata, desde el principio me definí por el kumite”.

“Este debe de ser el inicio de mi carrera competitiva, a principios del próximo mes estaré en la Ciudad de México para el selectivo en busca de estar en el Panamericano de la especialidad, posteriormente tengo dos Mundiales, uno de ellos en Japón, donde espero tener buenos resultados”.

Baulch Leca pertenece al que ha sido, en los últimos años, el dojo más ganador en las justas nacionales: Shito-Kai García Ginerés, que comanda el sensei Andrés Quintal, quien desde el 2022 ha conseguido siete oros.

“Este año no cumplimos como Estado con el objetivo que teníamos de primeros lugares en el karate, sólo fueron dos y se tenía pronosticado cinco, pero tenemos el material humano para lograrlo, lo que sigue es trabajar para conseguirlo”, nos dijo Andrés por su lado.